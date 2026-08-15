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台灣進入一個新里程

南生╱蒙特利公園市
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台灣自上世紀60年代開始，吸取大陸喪失政權的教訓，主政者首先進行農村土地改革，將土地分給農戶，耕者有其田，建立農復會。李登輝本人就是個農業專家，農產品質量有所提高，銷售有保證。經濟發展方向明確及制度化，人民生活有了保障。

國家倡導的十大建設，在公路、港口、機場、鋼鐵、船舶、汽車、紡織、塑膠及核能發電等陸續完工，基建系統完成。國家政治民主化，建立新台灣人理念，不同省籍不同族群共同建設家園。健全議會和總統的直選，為建立民主國家打下堅固基礎。

面對中共的崛起，台灣小心應對，台資進入大陸，經濟變得多元化和制度化。中小企業同時得到發展，台灣進入經濟穩定期。人民生活安定，教育普及，醫療體系健全。隨著時代發展，精密儀器和電子科技突飛猛進，晶片業達到世界先進水平。應美國川普總統要求下，台積電已在美亞利桑納州建成最先進晶片廠，計劃還有兩間建在其他州，歐洲也雙手歡迎台灣晶片廠的進駐，台灣的影響力擴展到全世界。

Al大行其道，台灣無人機、水上無人艦艇及水底潛艇業務得到大量開發，台灣經濟將進入一個新時代。

台灣海峽是當今的世界個最重要的航道，也是民主世界包圍中共的第一島鏈。台灣背後有亞洲各國及美國的支持。日本高市早苗「台灣有事即日本有事」石破天驚之言，令全球為台灣振奮。台灣民選總統蔡英文及賴清德面對中共軍機戰艦的騷擾處變不驚，沉著應對，維持國家應有的尊嚴。最近大批台灣學者、名教授及名嘴應邀訪問美國，一新世人耳目，聆聽台灣的聲音和動人台灣故事。台灣人民勤勞敦厚，表現出道德文化的修養，外人遊台灣都留下美好的印象。台灣人與大陸訪客一比，教養高低立見。

隨著台灣政治地位的提升，台美關係密切，台美關係將進入一個新台階。恢復台灣在國際應有的地位，將是近期國際關係的新議題。

與台灣情況相反，中共習近平面對國內政治經濟處理無方，國際上一帶一路政策的破產。正當21大關鍵時刻，習近平能否平安闖關尚未有把握，即將還要面對財產被美國公開的尷尬局面，日子不好過。

精華 FAQ

  • 作者認為，台灣經濟起飛的基礎來自60年代的土地改革與後續十大建設，讓農業、交通、港口與工業體系逐步完善，並形成制度化的發展方向。

  • 內文指出，台灣在精密儀器與電子科技上持續進步，晶片業達到世界先進水平，並延伸到AI、無人機、水上無人艦艇與水底潛艇等新興領域。

  • 文章認為台灣政治地位提升後，台美關係將更密切，並可能進入新台階；同時也主張台灣應恢復國際應有地位，成為近期國際關係的重要議題。

中共

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