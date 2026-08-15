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「獅子山下」的總理

安歌╱洛杉磯
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中國前國務院總朱鎔基溘然去世，引起中國人一陣惋惜。朱在任五年總理之位，正值六四天安門事件之後。中國受到美英自由民主世界的制裁，開放改革的中國經濟又面臨新的難題。鄧小平正需要一個懂經濟能擔大任的人出任政府總理。

朱鎔基曾是個被批鬥的右派分子，按道理犯過如此政治錯誤的幹部，絕對不可能再出任政府領導的角色，但天時地利讓朱破格被安置總理位上。

朱鎔基是個有魄力強悍角色，大膽地無懼地踏入世貿組織，爭取到最惠國待遇，刺激中國工業迅速發展。國內又進行大刀闊斧金融改革，改造國營企業和稅收制度，讓國內經濟枷鎖得到鬆綁，為中國經濟騰飛打下基礎。

朱鎔基鐵面無私，退任前記者會上發出反貪錚言，聲言檢討自己得失時只求清官一名評語。他準備一百口棺材，99給貪官，一口留給自己。這也是他因國企改革留下國庫通私庫弊病的痛心。退休後他在極少公開露面的場合上亮相，一頭未經梳理的白髮，面無表情，不鼓掌，不捧新領導場，憂鬱情緒盡在不言中。

朱鎔基任內不止一次訪問香港，在香港禮賓府曾高調讚揚香港成就。警告誰手上損毀香港就是民族罪人。並以香港名曲「獅子山下」歌詞一字不漏說出來：

  同舟在獅子山下且共濟

  放開彼此心中矛盾

  理想一起去追

  同舟人 誓相隨 無畏更無𢣷

朱鎔基更以「我愛香港」結束談話。

8月12日北京傳來朱鎔基病逝消息，謹以此文紀念這位好總理。

精華 FAQ

  • 他是在六四天安門事件後的敏感時期接任總理，當時中國面臨西方制裁與經濟改革壓力，鄧小平需要一位懂經濟、能承擔大局的人來主持政府。

  • 文中指出他大膽推動中國走向世貿組織，爭取最惠國待遇，並進行金融改革、國企改造與稅收制度調整，為工業發展和經濟起飛奠定基礎。

  • 文章提到他多次訪港，曾在禮賓府高調讚揚香港成就，並以《獅子山下》歌詞與「我愛香港」作結；最後則以8月12日病逝消息悼念他。

國務院

上一則

畫中有話╱莫大軍

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