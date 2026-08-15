避免美軍死傷 可為停戰理由

美伊戰爭已經持續了6個月，到8月9日為止未有停戰跡象。川普 不時聲稱伊朗 要求和解，但是伊朗並無此意願；川普除了自說自話，對伊朗的轟炸也未完全停止。

依據國防部 ，美軍自開戰以來18人喪生、兩百多人受傷。但是依據軍事專家，伊朗大舉轟炸美國在中東的基地，美軍的死傷人數絕對不只此數。

川普開啟這個戰爭萬萬沒有想到，伊朗不但未見屈服，反而讓美軍消耗戰力。美軍彈藥庫存已經低至戰前存量的三分之一。但是川普為了避免再被套上TACO（Trump again chicken out） 的帽子，他不會願意讓美軍在沒有成果下撤離。但是筆者猜測：川普面臨美軍彈盡援絕的困境、對於伊朗缺少對策，必須要找一個台階下台，因為戰事只會愈拖延愈糟，死傷人數繼續增加，不會對美國有利。

筆者建議：川普不妨找一個名義撤軍為自己脫身。他可以用「避免美軍死傷」為理由宣布停戰。雖然注重人命非川普的選項，但是使用這個冠冕堂皇重視人命的理由停戰，多少能拾回一些人心讓他好下台。

筆者深信「戰爭無贏家」，兩方都有死傷，停戰為上策。對美國來說，彈藥不足可以慢慢補充，但是人命關天，人一旦去世則不復返，停戰才能真正確保美軍人員的安全；不再需要在這個缺乏開戰理由、打不贏的消耗戰中犧牲寶貴的生命。