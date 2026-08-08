8月3日加拿大 溫哥華迎來一位來自泰國 名叫張信燕女士。張女士是香港居民，因參加海外成立香港議會，當選為議會議員，被特區政府列入通緝名單，並懸紅獎金20萬港元。

張信燕巳逃亡到泰國，成功爭取到聯合國政治難民身分，並得到加拿大移民 資格，訂妥今年7月8日飛往溫哥華的機票。但在曼谷機場登機前被泰國警方拘留，中共方面要求將其引渡回國，移民法庭法官認爲如不遣返有損泰中關係。

此事引起加拿大華人關注，議員亦發出聲音，逼使加拿大外交及移民部門出面反對，力爭張信燕能平安抵達加拿大。加拿大著名傳媒作家盛雪女士親自上陣，聯絡國會議員，又與加拿大移民官員密切接觸，終於張信燕8月3日成功到達溫哥華。

泰國警方多年來已將數百名停留在泰的中國人權鬥士送回中國，如銅鑼灣書店東主已入籍瑞典的桂民海等。泰警屈服中共壓力早有前科。但今天時勢已有改變，中共跨國鎮壓引起全球的不滿，泰國政府也受到民主世界的壓力，加拿大自由派和美國國務院更表關切。近日美國參院在全無反對下通過444號議案，指責中共政權是犯罪組織，黨魁是個獨裁者。新加坡前總理李顯龍夫人何晶毫不留情指責習近平是黑幫。

國際形勢有利各國民主維權人士，連過往鐵板一塊的泰國警察也不得不承認現實，中共的話不要盲從。