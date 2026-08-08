美中領袖 誰走得更遠

美國參議院於今年6月16日通過第444號決議案，以口頭表決方式議員一致投票贊成，將中共 現行政權列為犯罪組織，譴責其現任黨總書記為獨裁者。指控中共政府對維吾爾 等少數民族犯下反人類罪和種族滅絕，持續打壓香港自由和民主，對台灣進行軍事恫嚇 ，在南海採取軍事行動，從事跨國對人權的侵犯。此舉令美國對中共外交政策更強硬，美中外交關係空前緊張。

原美國總統高級醫療顧問佛奇 在國會作供時，以第五個修正案為由拒答國會議員超過100次查詢，力圖掩蓋其在衛生部門任高官時與武漢病毒研究所密切來往關係，他令美國對新冠疫症傳播作出誤判，造成美國重大人命及經濟上的損失。美國有權向中共追討應負的責任和巨大的經濟損失，加上美國即將公布政治局委員以上存在全球各地貪腐得來的財富，張張都是放在習近平頭上的刀。

習近平面臨二十一大改選關頭，國內經濟爆煲式壓力，地產一蹶不振，失業率居高不下。在政治對手包圍下，面對全球反共氣勢圍攻，習近平近期又推出民族團結法，不許國內外華人做有礙中華民族團結任何大小事。9月15日出入境部門開始申請限制有不良紀錄持中共護照人士出入境，遍及語音訊息、公開言論、文字紀錄等各方面，涉及國家安全方面更可以不給任何解釋。

川普在伊朗仍在玩打打談談的戰爭遊戲，連續轟炸十多天，逼得伊朗革命衛隊又重新回到談判桌上。川普採取不是快刀斬亂麻戰略，而是慢慢拖死鬥長命的打法。川普在伊朗問題盡量減少美軍士兵傷亡，也顧及波灣油國的利益，保持全球油價的穩定和供應。

西班牙在直布羅陀的屬地湧入六萬名摩洛哥非法移民，給西班牙造成巨大的壓力。正好應了川普對歐洲非法移民處理的提醒。

事實證明川普從關稅貿易開打，全球資源格價和供應，俄烏衝突和剷除伊朗核武器，都在針對一個邪惡恐怖軸心。11月美國期中選舉是對川普的考驗，闖得過去，川普會有一番新作為。

川普和習近平誰走得更遠，我們都在看。