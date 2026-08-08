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雲中誰寄錦書來

黃思義╱羅斯密
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近來「阿嬤的情書」可火了。

Z世代來說，電郵、短訊、轉帳都是瞬間能做到的事，所以對故事裡僑批的情節是難以深刻體會。他們怎明白「雲中誰寄錦書來？雁字回時，月滿西樓」、「欲寄彩箋兼尺素，山長水闊知何處」的那種淒涼焦慮、望穿秋水之苦？但對生活在特有年代的我和長輩們，卻有著感同身受、切膚之痛。

父母年輕時因戰亂移居越南。1949年，神州變色，從此和家鄉斷了音訊。身為地主的祖父母日盼夜盼，沒等到兒子的訊息，卻捱不過1950年的「土地改革運動」。

父親的族兄託人報信，信必須偷偷從潮州到香港，路經泰國，輾轉到越南，到父親手上已是祖父母去世後一年了。大姨媽也和母親失去聯絡，1970年，三舅父接到香港寄來的一封航空信，一看，是大姨媽的兒子大表哥寄來。原來他們趁著「文化大革命」混亂中，一家偷渡到香港，孩子們終於上了岸，但大姨媽年紀大卻撐不了。

1975年4月，南越淪陷前夕，美國政府有一個戰役稱為「常風行動」（Operation Frequent Wind），他們用海軍軍艦，把南越軍官及高階官員撤離至公海，然後搭乘美軍運輸機，飛往關島的臨時難民營進行安置。大哥是空軍軍官，捨不下妻女，放棄了這機會。6月，新政權下了軍官集中改造學習十天的命令。誰料大哥前往報到後，就杳無音信、不知下落。我們日夜盼望，直到第三年，才收到大哥從勞改營裡寄來一封被審查過、沒有回信地址的報平安短信。

1987年我來到美國，在一所高中補習中心當助教。中心主任知道我曾是中學教師後，熱心為我解釋申請加州教師執照的程序。我一舉通過了教師執照要求的CBEST試，另一條件是呈交學位學分。主任告訴我，只要寫申請信給越南西貢文科大學註冊處，他們就會把我的學分成績單寄給加州處理執照部門。我聽了她的指引寄了信，但當年越南和美國斷交，加上越南郵政系統的官僚作風，那封申請書如石沈大海，我癡心夢想足足等了一年，沒有下文，才無奈重返大學上課，從零開始。

當我想起以往那種等待信件的煎熬，對照美國的郵政系統，雖然郵資於2026年7月12日再次調漲，我仍衷心感謝他們可靠、高效的服務。

精華 FAQ

  • 文章以僑批、家書和報平安信為線索，寫出親人因戰亂與政局分離後漫長等待的痛苦，並將這種舊時代的焦慮與現代通訊便利作對比。

  • 包括1949年中國政局變化、1950年土地改革運動、越南戰亂與1975年南越淪陷，以及文化大革命期間的混亂，這些都讓家書與消息難以傳遞。

  • 因為她曾在越南申請成績單時，信件石沈大海、苦等一年無果，對比之下，美國郵政的穩定與高效率讓她更能體會現代郵遞的可貴。

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