讓SAT重返鑒定入學資格

「好萊塢四人鼠隊」為六零年代膾炙人口的樂團：Frank Sinatra、Dean Martin、Peter Lawford and Sammy Davis Jr，四人之中三位為白人，Sammy為非裔 。在同一場合表演、每位的號召力相同，但是由於膚色，Sammy只准許由夜總會的側門進入。在那個缺乏平權的年代，許多白人住宅區不允許非白人搬入，目前不再有膚色問題。即將效力費城 76人隊的湖人 球星詹皇就住在比佛利山莊，為一推動平權成功的例子。

筆者認為「平權」就是在公平競爭下，只要有能力，任何人不分族裔、膚色、性別、年齡、性向等，皆能享受同樣的權利。前提就是「公平競爭」，例如用SAT考試來鑒定入學資格。

過去每年SAT族裔的平均分數多以亞裔居冠，白人次之、西裔第三，非裔墊底。一些推動平權的人士認為分數的高低與考生的家庭收入有關，窮人小孩沒有錢去上補習班。事實上，補習班並不能保證考生能考到高分，上完課後自己仍需繼續努力，同時不乏得到高分的考生，從未報名補習班。

這個爭論的結果是在2021，教育局把SAT考試停止，取代的為重視「平均學分成績」GPA、以及其他主觀的面試等來決定考生何去何從。GPA能夠正確審核考生的能力嗎？在加州對每一個中學都有評估，好的學校在滿分的10分中為8、9或是10，差的學校也有低於4、5。由於程度的差別，GPA在好及差的學校無法相提並論。

根據報導，有些以平權進入的學生，趕不上大學繁重的課業，教授們也不願意放低標準，所以學生們的表現參差不齊。目前不少加州大學的教授們聯名要求恢復SAT考試。常春藤的名校大都已經重返SAT考試的需求，認為只有這個考試才能真正顯示出考生的素質及能力以應付繁重的大學課業。而且這也是考生需要努力達到「適者生存」的公平競爭，筆者樂見其成。