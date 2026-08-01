用和平彼此聯繫，好嗎？

今年台灣七七紀念活動中，有人提出：「國恥固然令人沉痛，但如何避免戰爭再次發生，更為重要。」這句話，值得每一位關心兩岸未來的人深思。

目前兩岸情勢依然緊張，彼此對峙，危機四伏。一旦擦槍走火，受害的不只是兩岸人民，更可能牽動區域局勢，甚至引發更大規模的國際衝突。因此，居安思危，珍惜和平，正是我們今天不斷呼籲和平的原因。

要追求和平，必須從現實出發。美國身為重要的國際力量，近年來因中東等地區戰事而投入大量資源，許多民眾也希望避免新的戰爭。台灣方面，賴清德 曾表示，只要建立在平等、尊重的基礎上，他願意與習近平 坐下來交流，甚至共飲珍珠奶茶。中國大陸多年來，也曾提出九二共識、一中各表，以及兩岸同屬中華民族等主張，並推出多項便利台灣民眾的措施，希望促進交流。

既然各方都曾釋出善意，何不把握機會，以對話代替對立，以協商代替衝突？美國若支持兩岸以和平方式解決分歧，將有助於區域穩定；台灣若能以人民福祉為優先，尋求彼此都能接受的方式展開交流，未必不能找到共同點；中國大陸若能持續展現耐心，尊重台灣人民的感受，以誠意累積互信，相信更有助於未來和平發展。至於最終如何安排，或可交由未來世代，以智慧共同尋求最適合的答案。

真正重要的，不是彼此猜疑，而是建立互信；不是互相對立，而是共同進步。只要自愛、自強，國家團結，人民同心，就更有能力面對外來挑戰。香港多年來仍保持重要的國際金融中心地位，也說明不同制度之下，仍有合作與發展的空間。未來，若能探索更多兩岸互利共榮的合作模式，例如共同發展示範區，未嘗不是值得研究的方向。

回顧近半個世紀，中國大陸已發生許多變化，今日的中國，與過去已有不少不同。面對新的國際局勢，更需要彼此尊重、和平相待、互利合作，共同維護中華民族的長遠福祉。和平，不是懦弱，而是智慧；合作，不是妥協，而是為下一代留下更穩定、更美好的未來。