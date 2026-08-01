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陳安利╱亞特蘭大
2026-08-01 02:00 ET
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炎光折地熾熱故
溫氣蒸騰瀰漫處
雷驚頻繁雨水附
潮濕環境集結促
溽汽凝為雲山組
綠樹濃蔭遮陽覆
農作成長茁壯速
潤肺生津選食譜
上一則
夾在市場和川普間 華許維持利率不變
延伸閱讀
誰說菜園需要全日照 這些蔬菜陰涼處也能生長
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