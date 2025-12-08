我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默 日相遇考驗

華人入籍考試少寫一個冠詞 「英文不行」未過關

台灣鯛檢驗烏龍的警訊

程仁宏（台北市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

高雄市衛生局於10月抽驗全聯販售的「台灣鯛」產品，檢出法規規定為「不得檢出」的動物用藥恩氟喹啉羧酸。然而，供應商口湖漁類生產合作社隨即將同批次留樣送交第三方檢驗機構SGS檢測，結果顯示未檢出相關動物用藥殘留。高雄市政府則回應，兩者檢體不同，進一步引發消費者疑慮與拒買潮，市場迅速受到衝擊。

其後，高雄市衛生局坦承，負責檢驗作業的研究助理為約聘檢驗人員，並指出該員錯誤調整檢驗設定條件，將禁藥檢驗值放大十倍，導致初步結果顯示「檢出」。在釐清錯誤後，衛生局確認最終結果為「未檢出」，市長陳其邁為此三度道歉，並表示市府將承擔所有相關賠償責任。

然而，這起事件引發了多項制度性疑問。第一，食品檢驗報告是否能由「約聘人員」獨立判定？第二，檢驗設定是否允許個別人員任意調整？第三，政府疏失導致的消費者信心受損與業者損失，為何需由納稅人全額負擔？

以消基會的食品抽驗流程為例，檢體檢驗結果出爐後，需經檢驗人員確認、實驗室主任複核，再由檢驗長最終審查，尤其涉及違規項目更需嚴格把關；因為一旦對外公布「檢出」，即可能重創業者商譽並造成重大經濟損失。相比之下，高雄市衛生局此次的檢驗流程，卻顯露出層層審查不足與內控機制鬆散之弊。

更嚴重的是，若約聘人員能任意調整設定，無論是放大十倍還是縮小十倍，都可能影響結果，這嚴重影響食品安全監測的公信力。食品檢驗應建立在科學與嚴格的程序之上，而非個人的操作彈性。事件爆發後，台灣鯛的市場價格與銷量明顯下跌，漁民生計受到衝擊，甚至出現漁民自動載魚到便當店兜售的情況。衛生局雖表示將依國賠規定負起責任，外界卻質疑這起風波源自政府疏失，為何要由全民共同埋單？

這起台灣鯛檢驗風波，凸顯了地方政府在食品安全監管上的制度缺口，包括檢驗流程控管不足、權責分工不清及資訊公開程度不透明等問題。食品安全攸關公共信任，一個錯誤數據即可造成市場崩盤與產業鏈損失。未來政府除須徹底檢討並改善檢驗流程，也應建立更嚴謹的內部審查機制，以確保每一項檢驗結果都禁得起科學與社會的雙重檢驗。政府更應提出具體補償措施，協助漁民走出由此次風波導致的危機，以避免同樣行政疏失重演。

（本文取自12月9日聯合報民意論壇，作者為消基會名譽董事長）

陳其邁

上一則

北京打琉球牌 對應美方台灣牌

延伸閱讀

台灣鯛烏龍案 高雄衛局長僅被口頭告誡 陳其邁二度道歉

台灣鯛烏龍案 高雄衛局長僅被口頭告誡 陳其邁二度道歉
台灣鯛魚排驗出禁藥 全數下架 已有1.3萬包下肚

台灣鯛魚排驗出禁藥 全數下架 已有1.3萬包下肚
總把火雞肉烤的太乾柴？一招解決

總把火雞肉烤的太乾柴？一招解決
老是把火雞肉烤得太乾柴？ 感恩節前1招解決

老是把火雞肉烤得太乾柴？ 感恩節前1招解決

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／移民收緊、川普關鍵時刻挺台、防長恐觸戰爭法

2025-12-03 14:12

烏戰特使通話曝光 北京不樂見協議

2025-12-03 01:00

川普習近平通話 留下揣測和疑問

2025-12-02 01:00

避免獨斷粗暴 任何軍事行動須獲國會支持

2025-12-06 01:00

川普要重申拉丁美洲勢力範圍

2025-12-04 01:00

白宮「真理部」 挑戰新聞自由底線

2025-12-05 01:00

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人