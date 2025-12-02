我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

紐約市將設500處「腳踏車集中存放設施」最早明年夏天投放

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市交通局計畫在全市範圍內建設500處公共單車存放設施，現已選定承包商。當局原計畫今年啟用首批存車設施，但被推遲，預計最早也要明年夏季才能開始投放；圖為承包商Tranzito提供的效果圖。(Tranzito製圖，市交通局提供)
紐約市交通局計畫在全市範圍內建設500處公共單車存放設施，現已選定承包商。當局原計畫今年啟用首批存車設施，但被推遲，預計最早也要明年夏季才能開始投放；圖為承包商Tranzito提供的效果圖。(Tranzito製圖，市交通局提供)

紐約市交通局1日宣布，已選定承包商，將在市內500處地點安裝腳踏車存放設施，以幫助居住空間有限的腳踏車使用者安全存放自己的腳踏車。

交通局表示，紐約市每天有逾60萬次腳踏車出行，然而由於居住空間所限，很多市民家中缺乏腳踏車存放空間，而重量較大且安全性不佳的電動腳踏車更難被搬上公寓樓，這對普及綠色環保的腳踏車出行構成了最大障礙。因此，市府計畫推出公共腳踏車存放設施，使車輛不必上樓。

交通局去年5月宣布承包商招募計畫，稱將從今年起啟用首批存車設施，並在五年內完成全部500處設施的建設。根據初步計畫，存車設施包括三種型態，分別為封閉式小容量單元和封閉式大容量單元，分別可存放十至數十輛腳踏車不等，還會在一些空間有限的人行道上設置露天自動鎖定式存車架。

不過直到今年12月，交通局才選定加州企業Tranzito作為承包商。而根據紐約市府官方期刊「城市紀錄」(The City Record)刊登的消息，與Tranzito簽訂的五年合約將在明年5月啟動，這意味著紐約市民今年年內無法等到任何存車設施的啟用。

交通局1日發布的新聞稿稱，存車設施的詳細設計方案和選址將在日後公布。

紐約市 加州

上一則

川普習近平通話 留下揣測和疑問

下一則

紐約賭場牌照競標 3家均獲推薦 可望年底前發放牌照

延伸閱讀

紐約客談／如何讓紐約市公車變快

紐約客談／如何讓紐約市公車變快
紐約移民聯盟華埠集會 控市警助ICE違法 促立即放人

紐約移民聯盟華埠集會 控市警助ICE違法 促立即放人
紐約本周再迎冬季風暴 新澤西等地恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 新澤西等地恐積雪
3張博彩牌照誰拿？紐約州博彩委員會今表決

3張博彩牌照誰拿？紐約州博彩委員會今表決

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普打電話給習 為了高市、賴清德投書華郵

2025-11-26 14:14
女國民兵莎拉．貝克斯特羅姆的親友為她守夜，她在值勤時遇襲傷重不治。(美聯社)

感恩節國民兵之死 狙擊美國心

2025-11-29 15:55
日本首相高市早苗22日出席在南非舉行的G20領袖峰會。(路透)

日本首相高市早苗 成為北京轉移民怨的標靶

2025-11-25 01:00

川普家族咎由自取 數位財富縮水

2025-11-28 01:00

川普不會讓高市 成美中關係絆腳石

2025-11-27 01:00
香港宏福苑社區大火逾百人死亡。(美聯社)

香港世紀大火 肇因於監管機制失效

2025-11-30 01:01

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險