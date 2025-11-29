2500年成語 今仍在歌裡響起

最近一首網路流行歌曲「沒出息」，歌詞是：本來應該從從容容，遊刃有餘，現在是匆匆忙忙，連滾帶爬；睜眼說瞎話，你在哽咽什麼啦；你在哭什麼哭，沒出息。

其中「遊刃有餘」是一句成語，出自春秋戰國時代《莊子·養生主》：「彼節者有間，而刀刃者無厚，以無厚入有間，恢恢乎，其於遊刃必有餘地矣。」

意思是：「刀刃運轉於骨節空隙中，有迴旋的餘地。比喻工作熟練，有實際經驗，解決問題毫不費事。」

成語典故是說：春秋戰國時代，惠王有一個庖丁，就是廚師。有一天，惠王去看庖丁宰牛，只見庖丁絲毫不費勁地就把牛的骨頭和肉分割下來，手起刀落，非常利索。梁惠王感到非常喫驚，便佩服問庖丁：「你的手藝為什麼這麼高啊？」庖丁笑著回答：「這根本沒什麼值得大驚小怪的。我之所以能這樣，是因為我非常熟悉牛的骨頭和肉的結構，因此才能這樣輕而易舉。」梁惠王又問：「那麼，你使的這把刀，一定非常鋒利吧？」庖丁輕輕揮了揮刀，對梁惠王講述遊刃有餘的意思，他笑著回答：一般宰牛人用的刀，一個月就要換一把，因為刀刃經常碰到牛骨。可是我這把刀，已經用九年，宰殺幾千頭牛，但它仍像新刀一樣鋒利。其實，刀刃非常薄，而肉和骨頭間有一條縫，要比刀刃寬得多，把這樣薄薄的刀刃插進去還綽綽有餘」。

梁惠王聽後，深受啟發，他意識到無論是宰牛這樣的小事，還是治理國家這樣的大事，都需要不斷積累經驗，掌握規律，才能達到遊刃有餘的境界。從那以後，庖丁的故事便流傳開來，人們用「遊刃有餘」來形容一個人在做某件事情時技藝高超、經驗豐富，能夠輕鬆應對，毫不費力。而庖丁也成為眾多人學習的榜樣，激勵人們在各自領域不斷追求卓越，努力讓自己能夠做到遊刃有餘應對生活和工作中的各種挑戰。

中國2500多年前莊子的一句成語，到21世紀的今天，仍然為兩岸三地民眾廣泛靈活運用傳唱，可見中華文化源遠流長、博大精深，中國文字意涵深遠、歷久常新，中國文學言詞優雅、光輝燦爛！