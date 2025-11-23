理性把握中日關係的平衡點

由於新任日本 首相高市早苗 「台灣有事」的言論，中國網路輿論隨之譁然，反日情緒快速升溫。許多評論充滿憤怒與指責，從民族情感上講並不意外。然而，要真正把握中日關係的本質，僅靠情緒難以做出正確判斷；必須回到百年歷史的演進脈絡，並置於中美戰略競爭與兩岸僵局的結構性背景中觀察。否則，中日之間極易在誤判中滑向失控。

19世紀中葉起，中日兩國面對西方強勢進入亞洲，命運軌跡便迅速分化。中國在鴉片戰爭後連遭重創，被迫簽署一系列不平等條約，國力不斷下滑。與此同時，日本因黑船來航被迫開放，卻以明治維新完成政治、軍事、財政與教育的全面西化，實現從封建社會向現代國家的歷史性飛躍。19世紀末，中日之間的實力差距已清晰顯現——一個困於衰敗帝國的斷裂結構，一個躋身亞洲首個現代化國家。

甲午戰爭成為決定性節點。日本憑藉新式軍力擊敗清朝，迫使中國割讓台灣並支付巨額賠款，半世紀的殖民統治在中國歷史記憶中留下深刻傷痕，至今仍是民族屈辱的象徵，因此，「終結不平等條約體系」的願望在中國極為強烈。然而從國際體系視角看，條約穩定是地區秩序的基礎；若條約因國力消長而隨時被推翻，秩序便缺乏支撐。兩者之間的張力，使東亞局勢始終複雜而敏感。

1949年後，中華民國 退守台灣，但並未消失，擁有自己的憲政體制、軍隊與邦交網路。1971年，中華人民共和國取得中國在聯合國的代表權，但這並不等同於「中華民國亡國」，而是聯合國代表權由北京取得。由此形成「一個中國原則下的雙政治實體」的現實，類似冷戰時期的兩德或今日的南北韓，這是歷史遺留的結構性分裂，而非任何一方可憑單方面意志解決。

大陸普遍認為統一是歷史趨勢；台灣社會卻認為未來不應由北京單方面決定。雙方敘事體系的深層背離，使台灣問題成為東亞最敏感的潛在引爆點。

在中美進入結構性競爭階段的當下，台灣與日本的戰略地位被進一步放大。日本是美國亞太戰略的關鍵樞紐，其涉台言論往往具有高度政治性，不僅與國內政治互動，也反映美國戰略布局。高市早苗的發言，更像政治姿態，而非日本國家戰略的根本轉向。日本政壇首相更迭頻繁，一人言論不宜被視為戰略定調，在聽其言之外，必須理性觀其行。

在此背景下，任何人若情緒化應對，反而會落入被動，甚至給美國預留操作空間。今年9月AIT重提「台灣地位未定論」，便透露出複雜的戰略信號。在當前的中美博弈中，任何未經謹慎思考後的反應，都可能在無形中加劇地區不穩定。

中日關係跨越百年，其歷史恩怨與現實敏感度決定了任何誤解都可能產生連鎖反應。更重要的是，在數位時代，每一句政治表態都會被放大、記錄並長期發酵。一旦情緒壓倒理性，後果往往超出所有人的預期，歷史上的悲劇往往都源自瞬間的情緒化決策。

因此，處理中日關係與台灣問題，最需要的是冷靜、耐心與戰略智慧，而不是憤怒與高壓。中日恩怨深重，但高度互依的現實，決定雙方不能任意破局；兩岸關係再複雜，和平談判與政治妥協仍是避免衝突的最佳途徑。全球地緣矛盾正在東移，黃海、台海、南海逐漸成為潛在火藥桶，中美日三方都必須謹慎處理彼此關係，避免東亞成為大國博弈的前線—因為一旦「戰場在家門口」，對中國將十分不利。

近年來，中日關係頻生摩擦，民族情緒已對兩國關係造成實質性傷害。正因如此，更需在情緒之外準確掌握平衡點：維持台海穩定、穩定中日關係，這不僅是地區和平的關鍵，也可能是破解美國印太戰略、避免東亞陷入對抗的最佳路徑。