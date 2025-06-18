簡報為主、無心溝通…綠雙重失焦 共商國是流局不意外

總統賴清德原訂昨日邀集在野黨主席「共商國是」，卻因會議設計流於單向簡報、閉門作業，最終民眾黨 主席黃國昌與國民黨 主席朱立倫雙雙表態不出席，使這場本應促成和解共識的會談流局。此一發展不僅錯失重建朝野互信的契機，更凸顯執政黨在程序與誠意上的雙重失焦。

原本令人期待的有利朝野的對談國是，變成單向的「國安簡報」，從會議安排初始就頻頻出現問題。總統府雖強調比照民主國家慣例，卻未設公開程序、未設雙向互動、也未開放在野領袖發表立場。民眾黨批評議題限縮、安排倉促、過程缺乏溝通；國民黨則提出具體建議，包括至少應讓在野黨主席於簡報前公開發言、公開會前段落，及增列非國安議題如經濟、科技與能源安全等對話內容，總統府卻始終未正面回應。當朝野對話淪為總統致詞與部會報告的時間配置競技場，「簡報」變成主軸，「溝通」反成點綴，自然難以獲得在野黨認同。

尤有甚者，會議前後更頻見媒體放話、側翼攻訐，甚至涉入國安會副秘書長徐斯儉的角色操作，種種行徑與「坦率真誠交換意見」的初衷背道而馳。民眾黨指出，國安會成員疑似配合政治側翼攻擊在野黨主席，國民黨也質疑總統府刻意設計閉門形式，藉以營造「在野不挺國安」的輿論氛圍，為未來推動國安相關立法與「大罷免 」正當性鋪路。若「國安簡報」變成政治操作的工具，無異於濫用憲政資源、削弱民主制度的正當性。

民主政治講究對等、講究程序，更講究信任的建立。在此背景下，總統府一方面安排「國安簡報」，另一方面卻密會罷免推手，實難讓人相信其召集在野會談是為了誠意對話而非策略部署。這場「國是共商」最終演變為朝野斷線，與其說是在野缺席，不如說是「制度本身缺席」，誠信已然破功。

值得注意的是，當前適逢大法官提名進入立院審查期，本應是朝野在制度價值上的交集時刻。若此時不能誠懇搭建對話平台，未來重大憲政議題恐將淪為另一場政治角力。正因如此，重啟朝野對話之門，不是形式安排的問題，而是執政者能否放下高姿態，接住在野與社會釋出的橄欖枝。

誠如在野黨所言「行動勝於空談，人民大於朝野」，總統若真心為國，應正視在野訴求、回歸制度正軌；否則再多的簡報，也掩蓋不了對話破裂的實質；再多的政治語言，也無法修補人民對民主誠信的信任赤字。

（本文取自6月19日聯合報民意論壇，作者為公務員）