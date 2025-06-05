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政府能力有限 讓NGO搭起和平的橋

曾永權（台北市）
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原有望進入停火談判的俄烏戰爭，近日又因烏克蘭無人機摧毀俄羅斯多架戰略轟炸機而再起波瀾；聯合國安理會4日表決呼籲以色列與哈馬斯「立即、無條件和永久」停火議案，又遭美國一票否決。於此世界和平面臨各種大小危機之時，就更加凸顯非政府組織（NGO）對促進世界和平的重要。

和平，是人類自古至今所共同追求的目標。然而，實現和平的道路總是崎嶇不平。衝突、戰爭、貧困、不平等問題，直接影響人類生存與發展，更使和平備加艱辛。各國政府理應肩負重任，然政府能量有限，民間力量無窮，NGO能在政府無法覆蓋的領域提供協助，扮演催化劑的作用更為突出與重要。

現今世界危機根源錯綜複雜。大國競爭、區域衝突、領土爭端、地緣政治緊張、經濟分配不均、貿易爭端、貧富差距等問題，以及社會文化與宗教信仰迥異、民族間的歷史情結矛盾、歷史恩怨、領導人的人格特質等，都是發生區域衝突的潛在因素。

尤其區域戰爭影響甚鉅，部分地區經濟崩潰、社會解體、生靈塗炭、人民流離失所。依據聯合國統計，包括難民、尋求庇護者已超過1.1億人。家園淪為廢墟，基礎設施與文化遺產遭受嚴重破壞，直接與間接的損失難以估量；仇恨蔓延、族群撕裂，心理創傷更加難以癒合，需要國際社會共同努力從根源化解衝突。

各國政府肩負援助與重建的重大責任，但能力總是有限，相對的民間力量則可以極為龐大。各種NGO分工合作所鑄成的力量，其影響力無遠弗屆，涉入範圍與深度也非政府所及。

就以化解衝突為例，政府首先要建立平等對話管道以求取共識；相對的NGO可以更快、更不具政治意味的由其他面向著手，以釐清爭議並提出解決方案。做法包括推廣和平教育；培養相互尊重、包容的價值觀；強化國際援助，以帶來真正的穩定和平。1994年南非種族隔離制度結束後，並未選擇報復，而是成立「真相與和解委員會」調節衝突、促進社會和解，就是典範。

在全球衝突地區，例如「無國界醫生」等NGO醫療團隊，冒著生命危險提供緊急醫療，猶如和平的燈塔；國際紅十字會的志願工作者，亦是如此地展現人道關懷。衝突調解方面，「國際危機組織」等機構的專家積極斡旋，努力打開對話之門。

1979年諾貝爾和平獎得主德雷莎修女，終身幫助受苦大眾。這些NGO非政府組織的工作都是無私無我的努力，說明了即使在最黑暗的時刻，希望之光也不會熄滅。

世盟身為於聯合國正式登記之NGO成員，堅持以行動實踐和平，並和台灣其他慈善團體、人權團體、宗教團體一起，以實際且即時的行動，對全球發生災難地區提供各種援助，成績斐然有目共睹。我深感榮耀，世盟雖力量有限，但在賑災、援建校舍、贈糧等方面從未落人後。

世界和平的道路依然漫長，但只要堅持以愛與關懷為動力，以無私合作為橋梁，NGO將在全球和平的舞台上繼續扮演不可或缺的角色，為人類帶來更多的希望與光明。身為NGO的一員，我們願與各國政府、其他國際組織、企業、學術界、個人等攜手合作，透過捐贈、志願服務和倡議等方式展開行動，共同為人類的和平與繁榮貢獻一份心力。

（本文取自6月6日聯合報民意論壇，作者為世界自由民主聯盟中華民國總會理事長）

聯合國 中華民國 諾貝爾

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