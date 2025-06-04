南韓政治兩極化難撼動…投票率創高 仍未跳脫窠臼

昨天南韓新任總統李在明 宣誓就職，韓國政治開啟新篇章。回看此次大選，最大特徵仍未跳脫傳統窠臼：保守與進步陣營尖銳對立，皆試圖團結自己陣營，可謂壁壘分明。保守陣營前總統李明博、朴槿惠和尹錫悅 支持國民力量候選人金文洙。而進步勢力前總統文在寅，在前總統盧武鉉逝世16周年的上個月23日，則會見共同民主黨候選人李在明。

此外，這次南韓總統大選再度凸顯所謂鐘擺效應。自2000年金大中當選總統以來，南韓民主迄今都呈現左右搖擺的現象，只差在鐘擺的時間有所不同，且多因保守派總統被彈劾所致。金大中與盧武鉉兩位進步勢力總統執政10年後，接著是保守派總統李明博與朴槿惠，但後者因被彈劾而未能做滿10年。進步勢力文在寅任總統5年後，又被保守派尹錫悅接掌總統，但不到3年即遭罷免。

進步勢力此次選舉競選的主軸聚焦於尹錫悅的非法亂政。李在明強調他的勝利將是對尹錫悅戒嚴企圖和國民力量黨的直接審判。李在明在得知尹前總統支持金文洙後，呼籲國民看清金文洙本質上是尹錫悅的化身，金文洙當選將意味著尹錫悅的回歸。在電視辯論中，金文洙則稱李在明為「政治怪物和獨裁的先驅」。此次投票 率近八成，創史上新高，凸顯南韓人對本次大選的重視。

此次總統大選的另一特徵就是李在明取得壓倒性勝利。主要原因除了是因為是尹錫悅戒嚴亂政引發民怨之外，保守陣營沒法推出有力的候選人是另一大主因。其實若國民力量黨推舉前代總統韓悳洙，是有可能與李在明抗衡，甚至有險勝的機會，因為韓悳洙不僅是哈佛的經濟學博士，且在進步與保守政府擔任過總理，是當前南韓最具有處理經濟危機能力者；更何況他是全羅道人，可吸收一些進步勢力的票，且意識形態不強烈，可爭取到中間選民的票，但可惜最終未能擊退金文洙。

本次選舉保守陣營最終未能推出單一候選人，且進步勢力的選民明顯地投票表現積極，而保守勢力則分裂而士氣低落，投票不甚積極。在包括全羅南道、全羅北道和光州，被視為民主黨大本營的湖南地區，所有地區的提前投票率都超過50％，遠高於全國平均水平。最終，全國投票率是79.4％，排名前3的道市都在全羅道，全南投票率最高82.8％、光州82.5％和全北81.5％。相比之下，國民力量黨的大本營嶺南地區傳統保守派大本營釜山、大邱和大田的投票率則低於全國平均水平，慶尙南北道投票率則都在77.7％。其中大邱的提前投票率最低，僅為25.63％，而蔚山、釜山、慶尙南道和慶尙北道的投票率則在30％至32％之間徘徊。

儘管大選結果將為尹錫悅去年底突然宣布戒嚴，後遭彈劾，造成一系列政治動盪畫下句點，但南韓政治兩極化已根深蒂固，短期內不大可能緩和。無論誰贏得總統大選，都將面臨癒合緊張局勢與政治分歧加深的社會挑戰。李在明雖在競選期間極力拉攏中間選票，甚至宣稱民主黨本就是重視增長的中間保守政黨，並力圖改善與財閥的關係，但仍稱將確保尹錫悅永遠不能出獄。可見，其目的仍在獲取選票，並無意對保守勢力妥協或改善關係，所以，李在明當選後，勢將遭受近3成的支持尹錫悅激進保守勢力的挑戰。

（本文取自6月5日聯合報民意論壇，作者為政大外交學系兼任特聘教授暨WTO研究中心主任）