親身挑戰 領略2025世界壯年運動會精神

2025雙北世壯運今天(30日)閉幕，為何選在此時為世壯運寫真？因為我已親身向世界挑戰一場，我做到了！也因此更加體悟了世壯運的特質。

世壯運與奧運 會都是每4年舉辦一屆，參加奧運會很難，世壯運可以每4年參加一次，直到永遠。

世壯精神一：不宣揚國家主義。本屆世壯運以運動無界／人生無限為標語，選手只代表個人，不代表任何國家或地區。因此，開幕式來自世界各地好手攜手進場，不拿國旗，不標榜國籍，入場隊伍中，有攜老扶幼、推著嬰兒車、全家出動者，其樂融融。

世壯運選手號碼牌不標示國家或地區，播報員也不強調選手來自哪個國家。獲勝後不披國旗繞場，頒獎儀式不升國旗，不奏國歌，更沒有獎牌數的排名。

世壯精神二：只限年齡，不設門檻。世壯運選手年齡限制30或35歲以上，也就是過了運動巔峰之年齡。依性別及年齡分組比賽，通常每5歲一級。選手無需經過選拔門檻就能上網報名。但各運動種類名額有總量管制，依報名先後錄取。若是團隊的運動種類，主辦單位可以協助組國際聯隊。

世壯精神三：自費、自助、自在。世壯運選手報名費、交通食宿費、服裝、器材費幾乎全數自費，而且選手須兼教練兼管理兼防護員，沒有後勤服務，也幾乎不會有任何物質性獎勵，但仍享受國際賽事同等級的基本服務，相當自在。

世壯精神四：完賽由我，名次由天。選手在世壯運拿到金牌，不代表是世界上最強的，因為有許多高手因故未參賽。如果在世壯運排名最後，也不代表是世界上最弱的，因為還有成千上萬人連參賽都不敢。若要在世壯運拿到好的「名次」，那要看有多少對手到場完賽。若要在世壯運拿到好的「成績」，那要看平日做了多少的努力。

世壯精神五：敢於挑戰自己，勇於面對輸贏。參加世壯賽，是要不要的問題，不是能不能的問題。不用想丟不丟臉，而是願意認真的玩一場。參與運動比賽真的很累人，而且需要與老化帶來的各種退化性症候共處。壯年選手追求成績「不退則進」，退步越慢的經常是個贏家。

老手重溫舊夢，新手嘗試圓夢。世壯運是延續扮演選手的舞台，大多會從事日常的、認真的、自律的自我訓練。雖說不在意比賽結果，但是態度仍然維持嚴謹的，不但對公平競爭很在乎，對名次及求勝也會追求。下了場便顯露出運動員本色，合法衝撞、力爭上游、奮戰不懈拚輸贏。

用自己的身體，寫自己的故事。年輕時的種種運動比賽經驗，到了中老年之後，要怎麼回味？在腦海裡浮現加偷笑？看著老照片驕傲不已？用嘴巴向人說著當年有多勇？觀賞他人比賽說自己也可以？聽別人講述自己的過去有多強？還是用身體再一次又一次的親身拚一場？

（本文取自5月30日聯合報民意論壇，作者為體大退休 教授）