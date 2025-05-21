我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓新驅逐艦下水典禮嚴重事故 金正恩震怒

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

中經濟轉型 民營企業能掙脫鳥籠？

楊雨亭（台北市）

在美中關稅戰的硝煙中，4月30日第中共第14屆人大常委會通過「民營經濟促進法」，自520起施行。這是中共首次立專法給予民營企業合法地位，因過去係以黨的方針或國務院的政策鼓勵民營企業發展。此法律在「促進民營經濟發展工作堅持中國共產黨的領導，堅持中國特色社會主義制度」的原則下規定「國家堅持平等對待、公平競爭、同等保護、共同發展的原則，促進民營經濟發展壯大」。這些語言在非社會主義國家來看，難感新意，但若從中共建政後一直以國企、黨企、集體所有等公有制經濟做為社會主義經濟的主體來看，該法確可視為中共執政76年來值得關注的一次重要事件。

民營經濟促進法中的關鍵條文，例如第14條「依法平等對待包括民營經濟組織在內的各類經濟組織。除法律另有規定外，招標投標、政府採購等公共資源交易不得有限制或者排斥民營經濟組織的行為」、第15條「預防和制止市場經濟活動中的壟斷、不正當競爭行為，對濫用行政權力排除、限制競爭的行為依法處理，為民營經濟組織提供良好的市場環境」。這兩條對台灣企業來說十分熟悉，就是民營企業得公開公平地參與公共建設；雖在地方上難以完全去除圍標，但中國民營企業參與公共建設更有法制保障，確實是商機無限。

第27條規定，「國家鼓勵支持民營經濟組織在推動科技創新、培育新質生產力、建設現代化產業體系。引導民營經濟組織根據國家戰略需要…開發關鍵核心技術、共性基礎技術，催生新產業、新模式、新動能…。」這一條，在台灣就更為熟悉，經濟部、工研院、資策會等，過去皆曾對國家戰略產業、資訊基礎建設及設置科學園區做出重大貢獻。李國鼎先生在90年代初，即曾受邀赴南京說明台灣發展經濟與高科技的成功經驗。台積電與台灣代工製造產業的成功實例，對中共制訂產業政策應有啟發。

第28條「支持民營經濟組織參與國家科技攻關項目，支持有能力的民營經濟組織牽頭承擔國家重大技術攻關任務，向民營經濟組織開放國家重大科研基礎設施…開展技術交流和成果轉移轉化，推動產學研深度融合。」似向美國矽谷學習，由優質大學、研究所與企業互相支持，不斷發展出改善人類生活型態的科技應用；更向美國國防工業借鏡，國防技術與軍事設備可由民間企業承包設計和發展。

近年來中國的經濟與財務惡化，加上美國發出重拳關稅戰，中共認知到必須不斷升級工商業，由政府支持民間經濟充分發揮創意與動能，除可穩定就業需求，且能產生眾多可在國際市場中競爭的成熟企業。這次政策大幅右轉，可否打破「一收就死、一放就亂」的惡性循環？關鍵在政治改革的踟躕不前。中國的企業是否就此能從長期管制的鳥籠中騰飛而出、成長茁壯，亦是舉世矚目。

（本文取自5月22日聯合報民意論壇，作者為作家）

中共 關稅 國務院

上一則

推演美中2035情勢 台需做好準備

延伸閱讀

澳洲總理訪中時間？澳媒：會在美中關稅戰暫停90天期間

澳洲總理訪中時間？澳媒：會在美中關稅戰暫停90天期間
攜手NVIDIA 鴻海要為機器人裝上大腦

攜手NVIDIA 鴻海要為機器人裝上大腦
賴就職周年訴求團結喊迎風轉型 朱立倫：1年沒1通電話

賴就職周年訴求團結喊迎風轉型 朱立倫：1年沒1通電話
賴清德520談話3元素 民主台灣韌性精神訴求團結

賴清德520談話3元素 民主台灣韌性精神訴求團結

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普中東行、美中關稅戰、民主黨打壓出頭鳥

2025-05-14 14:20
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／預算周末前要過、媒體落井下石拜登無晚節

2025-05-21 14:14

川普優先挽救美元 避提拖垮中國

2025-05-20 02:00

小費文化爭議 激發反小費風潮

2025-05-15 02:00

川普信口談「統一」 觸動台灣敏感神經

2025-05-16 02:00

川普中東行後 全球AI版圖開始重整

2025-05-18 02:00

超人氣

更多 >
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬
「國民媳婦」朱媛媛抗癌近五年後去世 丈夫發訃告

「國民媳婦」朱媛媛抗癌近五年後去世 丈夫發訃告