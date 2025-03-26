賴若全面執政 細思極恐

賴政府最近藉國安之名，推出「賴17條」，宣示恢復平時軍事審判制，還大幅緊縮兩岸交流，瀰漫一股肅殺氣氛；隨後陸配亞亞因被指發表武統言論，遭移民署要求限期離境。如果未來「賴17條」真施行起來，將有斬斷兩岸交流的效果。

自台灣解嚴後，兩岸交流逐漸加溫，到馬英九政府期間，通郵、通商、通航均告完成，上百萬的台商在大陸經商，數百萬計的旅客來往兩岸，陸生絡繹赴台求學，對民生經濟有莫大助益。而台灣在美中之間，可以左右逢源，沒有人畏懼兩岸間會發生戰事。

蔡英文執政後，囿於意識形態，對兩岸交流先是欲迎還拒，到「台獨務實工作者」賴清德 上台後，更逐步緊縮，目前更有意圖斬斷交流的態勢。癥結之處，恐是缺乏信心產生的畏懼感。

台灣一向以自由民主自詡，但賴政府不願接受立法院監督，鼓勵體制外的「青鳥」、「黑熊」鬧事，又搞大罷免 ，同時製造寒蟬效應，限縮人民自由，與其口誅筆伐的大陸專制政權相比，喪失掉制度上的優勢。

另一方面，賴政府本就是「借殼上市」，在中華民國憲政體制下，以4成選票當選，卻想要遂行台獨大業。賴清德將對岸定義為「境外敵對勢力」，事實上若依照憲法，台獨分子是「境內敵對勢力」，但目前在島內大聲提倡台獨者，幾曾受到政府制止警告？看到的反而是褒獎有加，是明目張膽的毀憲亂政。

同時故意混淆「文化中國」與「政治中國」以及「不認同民進黨 」與「不認同台灣」，將同在台灣安身立命，但不認同台獨，希望與大陸維持友好關係的台灣人一律打為中共同路人、在地協力者。最近竟連一名桃園警員，在抖音註冊並於個人頁面標註「我是中國人」，一名國小校長在抖音發表「我愛你中國」等親中言論，後都遭上級議處，荒謬至極。

賴政府以「雙少數」執政，緊抱「台獨」與「非核家園」神主牌，後者已造成台電數千億元的虧損，不僅電價高漲蓄勢待發，而且也意圖甩鍋藍營立委刪除補助預算，為「大罷免」添柴火；在謀獨方面，昧於國際大勢，對蔑視台灣的川普政府百般討好，不斷以言語行動增加與對岸的敵意，不諳自保之道；在國內則橫行霸道，顛倒是非，迫害政敵，甚至展開「準戒嚴」作業，膽大妄為，令人為台灣安全與民主前途深深擔憂。

賴政府執政一年，治國無能，毫無政績可言，整日只想擴權，為己牟利，目前萬幸還有藍白立委在國會制衡。試想如果「大罷免」得逞，民進黨再度擁有「沒有通不過的人事與法案」能力，再加上賴清德的偏執，綠色恐怖籠罩下，禍國殃民的程度，將讓韓國的尹錫悅與烏克蘭澤倫斯基甘拜下風，讓人細思極恐。

在執政者倒行逆施之下，台灣日趨沉淪。台灣人為求安居樂業，必須要在「大罷免」以及其後一次次的選舉之中，痛擊「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」的民進黨，才有河清之日。

（本文取自3月27日聯合報民意論壇，作者為大學教師）