張憲義是英雄？ 或是叛徒？

3月3日世界日報A2版，全版刊出轉自CNN的一篇張憲義報導文，在他接近人生盡頭時，想藉此文漂白自己的汙名，獲得多人的同情與諒解，但實情又是如何呢？要知道當時與他一起工作的同仁，有多人現仍健在，其中一位名萬科簡(化名)者，與張憲義同事多年，對所內的一切大小事及張本人瞭若指掌，最近他在他們的退休 群組內，陳述了真正的實情，我現將該一手資料轉貼於後，供大家參考，也算是一個「平衡報導」吧！

CNN駐台北記者張偉明很年輕，寫81歲叛國者的故事，沒有可信度。因為他根本不知道事實。刊文說照片是張憲義本人提供的，話也是張憲義本人口述的，這就很有問題了。

很不幸，當年最直接接觸TRR（注：TRR為台灣研究用反應堆）事件的當事人只剩我一人了，事發當時的主任方成光不久前在中壢騎車被撞身亡，事發後拆廠前的另位主任謝得志不久前腎臟病 去世，在郝柏村當政主持拆廠計畫下的當事人只剩我了，沒有其他人熟知當時TRR的狀況，想知道也難，畢竟TRR不是一個那麼容易就能被弄懂的東西。

我要事先聲明，中華民國 根本沒有造核武的計畫，我從未接受過任何口頭或書面的命令要我們造核武。換句話說，張憲義是賣國求榮，誣陷我們在造核武，以便他以後可到美國享福樂，卻毀了中華民國當年花了20億美元買來的TRR，同時也毀掉了中華民國所有的核能技術及所有的研發成果。

關於核武技術，事實上跟核能研究完全相關，只要學核工的學生足夠認真，大學四年學通所有的相關知識，他必然懂得如何造核武。我自己就是最好的證明，我的核工資歷遠超1萬小時，而且是認真學習、實際動手的好手。我就能說，核工技術全跟造核武有關，真懂核工就真懂核武。

那麼，難道說任何其他有核能技術的國家都在造核武嗎？這樣認知事情是不對的，張憲義不能往自己臉上貼金，賭上中華民國整個核能技術發展給他自己得好處，中華民國這樣的犧牲有多大知道嗎？他個人算什麼？叛國就是叛國，有什麼好美化的？他世世代代的子孫都因他而蒙羞。

在細部內容上，報導也是胡說。張憲義根本不碰原子爐，怎麼可能真懂核工？我在他手下工作過，搞的是軟體的訊號處理，與核工實務不太相關。當時，他主持支援台電的計畫，在碰到訊號有60Hz電源雜訊時，整個group束手無策，我剛調進他的小組，是我在計畫拖延兩次還不能結案的情況下，親自動手裝出硬體過濾器幫他們解決問題才能結案的。這事可以跟小組內的任何人對質，我向來擅長於動手實作，不喜歡講空話。

我才是當時原子爐的負責人，而且是從基層幹完工程師後出身的好手，熟知TRR的一切。張憲義叛逃前一天找過我，問了我不是他該管的事情，因為當時有四個副所長，核研所有16個分組，每個副所長管四個組，TRR歸何副所長管，不歸張憲義管，他問TRR的事情確實是撈過界了，所以在我退出他的辦公室前，他要我不要告訴任何人說他找過我。這事，我現在也能跟張憲義對質，次日，張憲義就叛逃了。所以，我說張憲義根本不懂原子爐，他叛逃後亂講的事情是為了要抬高自己的身價，以便使美國能以高薪養他一輩子，他光彩了，結果，中華民國的核能技術發展也壽終正寢了。

這篇小文允許轉載，以正視聽。張憲義看了若不服氣，那可來跟我當面對質。