八年前，川普 第一次當選為美國總統，當時我欣喜若狂，以為他真的會再次讓美國更加偉大，會堅決保衛台灣的民主自由，會有力的反對共產主義，會推動中國大陸的和平演變，會開闢世界的一個嶄新紀元，總之，我曾經是一個川粉。為了他，與朋友不和，與親人爭執…，現在想來，這一切太不值了。

川普會讓美國再次偉大嗎？不會的。他狂妄自大，剛愎自用，不但團結不了意見不同的人，反而有仇必報，拒絕批評，打擊報復過去的反對者；他重用親信，唯我獨尊，得罪了西方國家一大批過去的盟友；他的「美國第一」就是為了賺更多的錢、沒有原則性的正義感和主流價值；他令人難以置信的顛倒黑白，居然說烏克蘭 是「侵略者」，可憐的烏克蘭人民正面臨一場悲劇…。在他的駕馭下，美國不再是世界上自由民主的燈塔，而怕會成為一匹脫韁的野馬，誰知道它會奔向何方？

在台灣問題上，川普認為台灣只是一個筆尖，而中共 是辦公桌，還說如果中共犯台就加它200%的關稅。如是而已！這都充分顯示川普是一個看重權勢和利益的生意人，假若有一天他會給中共分贓，為了得到台積電而把台灣出賣給中共，誰說不可能呢？

對於主張實現中國民主化的人來說，對他也不敢抱有太多期待。因為他曾經把八九民運稱作是「騷亂」，對中共鎮壓表示「欣賞」，他不在意維吾爾和香港的人權，甚至一再討好習近平、稱是好朋友，說普亭和金正恩與他互相喜歡，這不是在睜眼說瘋話嗎？有的朋友還在期待川普會「聯俄抗中」，別想了，也許他有一個中俄通吃的夢，我看聰明反被聰明誤，強中還有強中手，一旦中俄聯合起來算計他，川普怕不是對手。

令人最擔心的是，美國已經不是人們「美國夢」的美國，美國已經開始分裂了。好在美國的偉大先驅們有遠見，早已制定了一部把獨裁者關進籠子裡的美國憲法，民主、自由、人權、法治的國家制度終究難以被撼動，再偉大的強人也不可能把美國總統任期改為終身制，幸哉！相信有不少樂觀的朋友反對我的看法，真的抱歉，筆者內心真誠的希望以上觀點都是大錯加特錯，實踐檢驗出了「真理」，未來的事實正好相反，那就謝天謝地了。