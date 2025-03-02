取消出生公民權爭議 川普的算計

川普 總統就職當天隨即簽署行政命令，取消出生公民權的屬地主義（jus soli），其旨在兌現他的競選政見，回應選民訴求。川普團隊是明知不可而為之，結果都在算計之中。

根據政治學方法論的概念，「政見 vs. 政策」之間是有很大的差距。政見是「用說的」，是候選人在競選期間提出的願景主張和承諾，其旨在爭取選民的支持；政見具有1、宣傳性以吸引選民；2、理想性以誘惑選民；3、針對性給選民利益；4、承諾性以交換選票。但可行性可暫不考慮，選民也不會太在意的。

但是政策不同，是「要做的」，是政府透過立法部門，根據實際情況，數據分析，反複論證後制定法規；政策有1、具體性，確保可行；2、合理性，確保有法律基礎；3、代表性，確保有各界利益團體的參與討論。

從政見轉化為政策需有一定的過程。而取消出生公民權的爭議，自川普簽署行政命令開始，引發社會紛擾，也被不同層級的法院頒發違憲禁令，因其明顯違反憲法的第14修正案的「公民是在美國出生或歸化並接受其管轄的人」，即便川普想用條文的後半段「接受其管轄」做文章， 也很難自圓其說，無怪乎川普的律師團隊在法官面前說得支支吾吾，理不直氣不壯。

川普明知不可而為，其旨在向選民宣告，我兌現政見的選舉承諾，是法院不同意的，這有輕率取寵之嫌。

其實川普大可在簽證 制度上加以緊縮限制，凡有懷孕而申請簽證者，應與拒簽；走線 偷渡有懷孕者，優先遞解出境等等，凡此行政配套方式很多，至少可以不必與憲法第14修正案直球對決，讓人民覺得川普自我感覺在憲法之上。

退一步說，這些紛擾是「可預知的，可預見的，也可預防的」；所謂可預知，美國人民都知道出生公民權的屬地主義，是普遍的常識，所謂可預見，以我們對美國司法制度的推斷，川普的行政令被司法機構打槍，也是在情理之中，沒有驚奇；所謂可預防，這些問題川普團隊都可以透過行政手段從簽證著手，並不需要如此手法粗糙的把政見直接轉化為行政命令，不經潤飾， 不經國會。究其目的其實就是給選民交代，並測試總統行政權可以挑戰憲法的底線。

川普是否認為憲法不是為他所寫，但是要為他個人所用？最高法院的九名大法官會不會大方的為川普重新擴張解釋憲法第14修正案的立法原意（Originalism）？ 筆者推論是不會的，且讓我們拭目以待。