范斯一番言論 歐洲國家掀起波瀾

近日在德國慕尼黑舉辦的歐洲安全會議上，美國副總統范斯 的講話，可謂石破天驚，他不客氣的說出了此任美國政府對歐洲過去長時間執行的左傾政策的不滿，言辭直率鮮明強烈。面對如此不客氣的批評，坐在下面的一眾歐洲政客面無表情，強行抑制住其內心的慍怒。

瞭解西方內部分歧，乃至對立現象的人都知道，這種紛爭與對立剛剛在美國上演過，最後以共和黨川普 所代表的保守派勝出，川普及共和黨獲得強大的民意支持上臺，取得了階段性的勝利。現在，美國保守價值的回歸，成為了歷史選擇，范斯以西方領袖身份，說出了美國對盟友歐洲的期待與警告。

雖然美國人民選擇川普回歸傳統價值，但是過去幾十年形成的社會思潮依然存在，左翼所掌握的意識形態工具如傳統媒體、智庫、學校，均不甘心這次失敗。他們利用依然掌握的媒體對川普新政發動了又一輪的詆毀圍攻，雙方勝負未有定論。在民間，左傾思想也根深蒂固，正如一艘巨艦轉彎不易一樣，歐洲的左翼力量歷史悠久，至今仍統治著歐洲。

范斯所談，若要用一句話概括，就是目前歐洲的最大敵人不是俄羅斯或中國，而是歐洲內部所推行的極左路線。具體表現在限制言論自由，影響當前市民也不利於今後歐洲人口生態的移民政策，以及性別多元包容偏離常識的政策等。

目前歐洲主要國家德國法國英國，執政的左翼嚴控打壓，甚至刪除不同言論，對不符合他們意志的選舉結果也不予承認；過度渲染非法移民 所受到的困苦，而對原住民所造成的傷害卻視而不見；缺乏對國家未來的戰略考量，對世界地緣政治、敵對陣營對西方政治制度的危害也缺乏警惕。

兩種思想兩套理念，存在於整個西方社會。它不是今天才開始的，也不會在今天結束。世界正處於歷史性的轉折，這是決定命運的選擇。

有些積極的跡象，讓我們有理由保持樂觀，就是世界民主的燈塔美國做出了選擇，它對西方世界的影響力毋庸置疑。美國大眾已經覺醒，歐洲的民眾也在覺醒中。一些被左派抹黑為納粹法西斯，其實是愛護歐洲的政治力量，正獲得越來越多的選民的認可，選民們對極左的一套說辭已有了鑑別力。

范斯的講話，振聾發聵，左派的反駁聲浪也規模空前。雖然如此，范斯發言後，歐洲政客即刻開會，證明他們也感受到了民意的壓力，雖不願意卻不得不正視其內部的問題。

歐洲新一輪的選舉即將開始。正處在十字路口的歐洲何去何從？我們拭目以待。