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川普解凍53億元援外經費 包括8.7億元對台軍援

控烏克蘭挑起戰端遭轟 川普改口認俄侵烏：我5月沒要訪俄

花燈慶元宵

章濟貧╱洛杉磯
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盛世花燈高高掛，歡聲笑語各各家。

中華兒女慶元宵，每逢佳節處處花。

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