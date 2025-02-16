從川普當選 看精英政治回歸大眾政治
這次美國大選從選戰開始，到塵埃落定，政治素人川普再次當選，過程所呈現出來的美國社會各界各階層各族裔風雲激盪程度，可謂舉世少見。
關於這整個過程，可以從不同的角度去觀察，比如從黨派信奉或真或假的理念，或從媒體是否秉持了客觀中立的立場，再或從兩黨有影響人士及社會各階層重新選擇政治代理人、部分精英如何轉向對方立場，或區域選民對政黨態度的轉變等等。總之，從經濟、政治利益角度，都可以談出一套。但我想從精英政治回歸到大眾政治的角度去談，這有可能更好的概括反映社會的總體趨勢，更接近社會的本質。
在過去的幾十年間，美國社會被「精英」們所統治，包括：製造政治理念的黨派頭人及一眾各級政客；對社會意識形態具有巨大影響和塑造作用的傳統媒體（包括新媒體）的管理精英；與華府關係密切的智庫；華爾街的金融巨頭們；還有大學中的教授們及以他們理念教育起來的知識界。他們共同營造了一整套意識形態，並逐漸將意識形態滲透進各個社會生活領域，通過制定法律法規實施社會的改造，形成了所謂的「主流意識形態」，極大的影響並塑造了美國社會且有效影響了全球。
好在美國社會制度設計以民意為最終歸宿，四年一次的全民投票決定行政最高領導人，大眾手中的選票決定社會的走向，更重要的是，長期的民主生活使每個社會個體具有獨立的意識，即使在強大的主流意識形態影響下，每個社會個體的獨立意識仍然存在。而社會主流意識形態必須通過個體的認可才有效。
細觀這次大選過程，我們發現大眾開始懷疑並脫離多年精英們營造的意識形態，精英政治逐步向大眾政治回歸，而政治素人川普在精英政治的重重圍剿之下，仍然勝出就是例證。
精英政治與大眾政治的不同之處是，講究宏大敘事與遠大理想，而疏於細節與具體的事件處理，而大眾政治則著眼於細節及具體事件，並根據細節與具體事件的分析上升為政治理念。當具體事件已經影響到人們的生活時，大眾會毫不猶豫的拋棄宏大敘事所強調的遠大理想，而選擇解決現實問題。
比如在邊境管理的問題上，精英們強調包容，強調移民是美國的立國根本，沒有移民就沒有美國，但現實是非法移民的大量湧入已帶來美國社會的混亂帶來犯罪率的上升，嚴重的影響了大眾的生活，大眾政治毫不猶豫的選擇嚴格按移民法辦事。
又比如在種族問題上，精英政治過分地強調種族平等，以至機械地要求社會各層面都要明確體現這種平等，已經到了影響到機會平等這一平等的本質，表面上的平等，嚴重影響了工作要求本身。
精英政治向大眾政治的回歸，其實是理想向現實的回歸，是過度向恰當的回歸，是極端向常識的回歸。由於過去從理念到現實政策已經走的太遠，矯枉過正的過程可能會產生強烈的反彈，社會可能會出現一些混亂，這是重建過程必須經歷的痛苦，我們要有忍受和跨越它的準備。
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