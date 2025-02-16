從川普當選 看精英政治回歸大眾政治

這次美國大選從選戰開始，到塵埃落定，政治素人川普 再次當選，過程所呈現出來的美國社會各界各階層各族裔風雲激盪程度，可謂舉世少見。

關於這整個過程，可以從不同的角度去觀察，比如從黨派信奉或真或假的理念，或從媒體是否秉持了客觀中立的立場，再或從兩黨有影響人士及社會各階層重新選擇政治代理人、部分精英如何轉向對方立場，或區域選民對政黨態度的轉變等等。總之，從經濟、政治利益角度，都可以談出一套。但我想從精英政治回歸到大眾政治的角度去談，這有可能更好的概括反映社會的總體趨勢，更接近社會的本質。

在過去的幾十年間，美國社會被「精英」們所統治，包括：製造政治理念的黨派頭人及一眾各級政客；對社會意識形態具有巨大影響和塑造作用的傳統媒體（包括新媒體）的管理精英；與華府關係密切的智庫；華爾街的金融巨頭們；還有大學中的教授們及以他們理念教育起來的知識界。他們共同營造了一整套意識形態，並逐漸將意識形態滲透進各個社會生活領域，通過制定法律法規實施社會的改造，形成了所謂的「主流意識形態」，極大的影響並塑造了美國社會且有效影響了全球。

好在美國社會制度設計以民意為最終歸宿，四年一次的全民投票決定行政最高領導人，大眾手中的選票決定社會的走向，更重要的是，長期的民主生活使每個社會個體具有獨立的意識，即使在強大的主流意識形態影響下，每個社會個體的獨立意識仍然存在。而社會主流意識形態必須通過個體的認可才有效。

細觀這次大選過程，我們發現大眾開始懷疑並脫離多年精英們營造的意識形態，精英政治逐步向大眾政治回歸，而政治素人川普在精英政治的重重圍剿之下，仍然勝出就是例證。

精英政治與大眾政治的不同之處是，講究宏大敘事與遠大理想，而疏於細節與具體的事件處理，而大眾政治則著眼於細節及具體事件，並根據細節與具體事件的分析上升為政治理念。當具體事件已經影響到人們的生活時，大眾會毫不猶豫的拋棄宏大敘事所強調的遠大理想，而選擇解決現實問題。

比如在邊境 管理的問題上，精英們強調包容，強調移民是美國的立國根本，沒有移民就沒有美國，但現實是非法移民 的大量湧入已帶來美國社會的混亂帶來犯罪率的上升，嚴重的影響了大眾的生活，大眾政治毫不猶豫的選擇嚴格按移民法辦事。

又比如在種族問題上，精英政治過分地強調種族平等，以至機械地要求社會各層面都要明確體現這種平等，已經到了影響到機會平等這一平等的本質，表面上的平等，嚴重影響了工作要求本身。

精英政治向大眾政治的回歸，其實是理想向現實的回歸，是過度向恰當的回歸，是極端向常識的回歸。由於過去從理念到現實政策已經走的太遠，矯枉過正的過程可能會產生強烈的反彈，社會可能會出現一些混亂，這是重建過程必須經歷的痛苦，我們要有忍受和跨越它的準備。