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檢視川普行政令的利弊

薛永康(仛倫斯)
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川普如願以償再度登上總統寶座，在一星期內打破前總統紀錄，簽署多項總統行政命令以及策略，與他在競選時的誓言是否符合，有何出入？有何利弊？在此只試舉令人關心的數例。

川普欲在極短期內結束俄烏戰爭。依照專家: 俄羅斯傷亡官兵超過40萬、但是也已經占領烏克蘭的一些領土，普亭誓在必得，不可能半途而廢。烏克蘭也不輕言割地求和以免重蹈覆轍，俄烏是否停火的決定由不得川普決定，遑論他能夠在短期內促使戰爭結束。

川普欲遣返所有無證客，已經開始進行：墨西哥以及哥倫比亞等拒絕裝載無證客的美機落地，川普則以增高關稅使其就範。到1月28日為止，只有中國自動接受中國人回歸，哥倫比亞則是基於關稅威脅只好同意。

川普欲遣散聯邦管理DEI職員，已經告知他們需自動辭職。結束推行DEI法案。婚姻只限於男女兩性，變性人不能從事軍職。更有甚之，他欲推翻在美出生即為公民的憲法。目前已經有22州反對，能否過關有待觀察。

川普選擇忠心耿耿的幕僚：他不論候選入資歷，其中不乏品格不良及有違法前科，例如將上任的國防部長為一例。同時，他已赦免已被判刑、國會暴動的受刑人。

川普處罰過去提審及判他有罪的執法人員，顯現其心胸狹窄，以「復仇為己任」達到了他公報私仇的目的。他欲遣返無證客的費用龐大，但是也許有警嚇作用，今後無證客如要闖關必須三思而行。至於廢除出生公民權，川普自認高於憲法之上。他赦免國會暴動的受刑人，此舉如同鼓勵暴力，美國已無法治可言。

川普抵達白宮只有一個星期，除了以上所述，他的所作所為令人瞠目結舌：他欲退出巴黎氣候協定、不再參與北大西洋公約、離開世界衛生組織等，為推崇「孤立主義」的策略。同時他欲強行奪取格陵蘭、巴拿馬運河、甚至把加拿大納入美國版圖，則為「擴張主義」強取豪奪的侵略行為。他欲增開油井、減緩電動車發展，則與環保的世界潮流背道而行。川普揚言將凍結聯邦撥款，包括對貧戶的白卡健康保險及食物券補助，可幸是被聯邦法官暫時擋下，試問：這是川普在競選時富國富民的承諾嗎？

川普善於誇大，他發表的指令是否「雷聲大雨點小」有待觀察，但是如果皆能實現，加上自以為高於法律之上、濫用總統職權為所欲為，美國的前途是否堪憂？

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