川普盼百日內訪中 其路漫漫

川普 打破歷史慣例，首次邀請中國國家主席習近平 參加總統就職典禮，雖然，被習近平婉拒，但是中國依然派出副主席韓正率團參加，此舉似乎與川普一直以來的反中立場大相徑庭。有媒體認為，川普孤立主義遇到中國是不是就轉彎呢？這一段時間裡，中國官方媒體一邊倒地出現擁美護美言論，看起來中國也期盼著，川普能夠踐行與習近平通話中的承諾那樣「我們相互約定，一起讓世界變得更加安全和平」。

但是，近十多年來，美中關係一直在走下坡路，有人用斷崖式下跌來形容當下的中美關係想必一點不為過。從拜登 執政四年的結果觀察，中美關係只有更壞，沒有最壞。如果從中美雙方握有籌碼來看。中國缺少對美強硬的籌碼，一直處於被動應對的一方。而美國至始至終佔據了對華遏制的制高點，至今沒有任何鬆綁的跡象。

由此看來，川普邀請習近平參加他的就職典禮，不過是一束帶刺的橄欖枝。因為美國對華大戰略並不會因為川普執政而改變。更可怕的是，美國精英充斥著極端反華言論。打倒中國，美國才能偉大，美國要偉大，必須阻止中國發展步伐等。

同時，川普組建對華鷹派團隊，其用意再明顯不過，那就是繼續執行美國遏制中國的大戰略，無論從完善藍色供應鏈，產業回歸美國，還是，川普全球擴張主義的戰略思路，都看不出川普有意釋出對華友好的善意。

那麼，川普為何在即將上任前夕頻頻向中國招手呢？首先，川普慣用的交易藝術經過第一任期的政治實踐之後日臻成熟。川普認為，美國長期以來，與中國建立的上百個多部門的溝通管道。那是沒有效率的浪費時間。在川普第一任期時，幾乎全部被廢除了，改為直接的，與有決定權力官員之間談判。這對中國臃腫體制來說，非常不適應。做事的人，級別不夠，不做事的人又在管事。

第二，川普急於和習近平對談，主要是把川普在未來四年要做的事情、規畫、願景告訴中國。中國必須配合美國，否則，大家就走著瞧。這是川普談判藝術運用在政治上的經典傑作。

第三，川普深知，在解決以哈戰爭，俄烏戰爭之後。地緣政治最有可能出現的衝突，就是台海、南海，還有朝鮮半島。這個地區都屬於中國勢力範圍。以川普強硬的談判技巧，他必然會把最後一張底牌亮給中國。如果台海發生戰爭，美國不但會介入，而且，會使中國入侵台灣的成本遠高於可能的收益。川普曾經警告說，中國如果攻打台灣，我就打北京。

這絕對不是一句戲言。中國當然知道川普的威脅之意。

總之，川普與習近平交手，不是第一次，而是數次。每一次談判，川普總會使出出其不意的「爛招」。中國深知川普的交易技巧，因此，川普訪中之路，並不會平坦。