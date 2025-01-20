台民脂民膏 怎堪行政濫用

2025年度中央總預算 總額由去年的2.7兆元(台幣，下同)，增加4300億元至今年的3.1兆(約953.9億美元

，增幅15%，遠高於2024年4.27％之經濟成長率，以及中華經濟研究院16日所預測今年3.22％之經濟成長率。立法院藍白陣營聯手刪減939億餘元(約28.8億美元)，只不過總預算的3%，但行政院、各部會、其他附屬組織及民進黨側翼，卻移花接木的指東說西，全不反省總預算數額之異常成長及不當濫支。

特別是，統一發票給獎經費被刪減18.5億元，財政部 就情勒說「恐剝奪台灣民眾小確幸」，卻遭立委王鴻薇痛批是散布假消息，直言發票獎金是由營業稅收入總額的3%支應，屬於法定預算，根本不能刪！

事實上，統一發票給獎辦法是上世紀40年代的不良法制，至今施行已74年，學者指出其所造成的營業稅「黑洞」高達1800億元(約55.3億美元)！此外還造成許多社會經濟問題，如統一發票系統的建置與開立統一發票，增加交易成本；加值稅的進銷項稅額扣抵，全賴統一發票，造成虛設行號買賣發票；整體營業稅制度的設計，使用與不使用統一發票的加值與非加值兩體系並存，自相矛盾；免用統一發票有如國稅局認證的「地下經濟」，造成稅制不公；塗改變造發票號碼、大量開立1元小額發票以增加中獎機會等弊端叢生。

又2023年度中央政府總預算案中，政府各公務機關編列委辦費總額547億餘元(16.7億美元)，而財政部所編統一發票給獎委辦經費高達125億餘元，幾為司法院250億元預算的1/2；但財政部全無反省改革，仍持續胡亂浪費民脂民膏！

另立法院預算中心在「2024年度中央政府總預算案整體評估報告」中指出，2024年度總預算案歲出編列2.8兆餘元，其中「獎補助費」科目1.5兆餘元，占歲出預算近54%。該中心表示，整體歲出規模在獎補助費金額連年成長、占比達各該年度歲出預算半數以上且未有顯著減少，對此歲出結構的不合理及浮濫情形，行政院也均無反省改革。尤其內政部 住宅基金於2025年度預算案編列對台灣民眾之補貼共計410.52億元(約12.6億美元)，較2019年度決算數36.59億元已增逾十倍，但內政部一直無法有效引導房東揭露租屋實況，以致經濟及社會弱勢民眾不能獲得租金補貼，行政體系無方濫用民脂民膏，由此可見一斑！

更嚴重的是，立法院預算中心在「2025年度中央政府總預算案整體評估報告」中指出，中央政府加附屬單位的媒體文宣費預算由2022年度之17億元，暴增至2025年度之26.5億元(約8138.3萬美元)。又政府機關將類似或相同宣導項目之預算分散，並分別編列於公務預算、非營業基金或特別預算，導致不能落實限額及撙節原則；且媒體政策及業務宣導費又多採限制性招標方式辦理，且受委託廠商之集中度偏高，也有擅用民脂民膏豢養側翼媒體之嫌！

（本文取自1月21日聯合報民意論壇，作者為東海大學法律系退休教授）