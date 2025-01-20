川普掀能源業巨變 台能否跟上

全球能源產業正面臨巨大的轉折，在美國川普新政府的能源政策中，重新強調化石燃料的使用，並降低對電動車及新能源的補貼，而後者更釋出了更大市場空間，但對專業能力不足、供應鏈 尚未建設完成、市場幅員狹小、非核政治意識形態掛帥的台灣，這個能源業轉折代表著什麼意義？

台灣正全力推動AI產業轉型，面對耗電、費水的產業發展，台灣的能源政策再次受到嚴峻的考驗。而正值輝達黃仁勳再次來台，找地、找供應鏈夥伴及資源、找廉價電子來建構其AI亞洲研發中心，但穩定供電應該是他首先必須要考慮的問題。

在新興綠能 開發的技術中，能源政策、技術創新與領導力、基礎設施及溯源最為關鍵。

舉例來說，中國大陸宣布「太空 三峽大壩」，計畫於太空建造寬達1公里的巨型太陽能電站，將使用中國研發中的新款超重型火箭，逐一將模組送入離地3.6萬公里的地球靜止軌道，新太空太陽能電站一年收集之能量，相當於地球開採一年石油轉換的能量。

相較於大陸雄才大略的能源政策，台灣也規畫了四大能源選項（氫能、生質能、地熱、潮汐），只是在非專業的認知中，綠能產業黑金腐敗充斥，而空洞虛幻的永續及ESG的政策下，賴政府的四大能源選項不但無法提供充足的供電量，「台南真棄土、高雄假空品」成為台灣能源政策後果的真實寫照。

另外，政府一廂情願宣稱台灣擁有發展再生能源的「良好」條件，應把握這一歷史契機搶占綠能市場，推進國內能源轉型，提升風電、太陽能和電動車的普及率。同時加大對新興能源技術的投資，例如氫能與儲能系統，確保台灣在全球能源競爭中擁有一席之地。

台灣的日照不足，鋪天蓋地於農地、魚塭、海岸設置光電板，除了造成生態浩劫外，也彌補不了台灣因廢核而產生的電力缺口。台灣海峽有良好的風場，卻更有利於對岸的離岸風電，而台灣空有技術國有化的政策，但外商撤資，風能轉型無望。至於氫能，地底200公里就有，而且每個國家都有，但氫氣溯源是台灣發展氫經濟永遠的痛！

雖然氫是地球上儲量豐富的元素之一，但大都以化合物的形式存在於大自然界，要取得氫源就必須置入大量能量，以克服熱力學平衡中不利的條件，耗時費資不說，對自然界生態系統的影響也必須重新評估。

在媒體及股市名嘴的刻意操作下，不但氫能成了台灣未來能源的主角，而最近有媒體宣稱台灣將成為世界領先的氫源供應國，令人啼笑皆非！氫能利用有氫源、運輸、存儲、生態暖化等問題，氫能源汽車主要動力來源是綠氫，必須由大陽光電來分解水以完成轉化，除了費電且違反熱力學原理，故必須耗費更多能量來進行綠氫轉化，這些客觀條件都不是一紙行政命令可以克服的。

全球能源可能因地緣政治及產業發展而產生巨大的轉折，大陸能源開發已「上天下海」，台灣不但匍匐原地，更愚民政策以對，面對外商因能源供應不穩而裹足不前，政府卻以文青口號回應。台灣的能源政策必須全面盤點，不能再被政治口水所淹沒！

（本文取自1月21日聯合報民意論壇，作者為陽明交通大學科管所退休教授）