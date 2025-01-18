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川普就職移至室內 逾萬賓客減到700人 維安急重新布局

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

離家逃難 大火驚魂記

張勝雄╱亞凱廸亞

1月7日星期二，我們被迫離家，因為山火已可看見，而且可以嗅到燒焦的煙味。我們一家四口，趕忙帶著衣箱，塞進日常必須用品，開車前往亞市社區中心。沿途感覺到聖塔安那強風Santa Ana Wind及劇然搖晃的樹枝。到達時，已可看見居民陸續報到，包含一些坐輪椅的，還有帶狗的。社區中心有一台電視，正在報告山火的情況。我們決定到附近的親戚家過夜。但是心中祈求房子平安，這時才知道有一個窩多麼重要。

加州山火每年都會發生，有的是人為的。去年，放火的居然是消防員，因為他想看火燒山的盛況。今年剛好碰到聖塔安那強風，所以更加不可收拾。最主要的地點是Pacific Palisades及Eaton Canyon。前者包含Malibu，都是豪宅。後者包含Altadena及一些百年老屋。

為了避免宵小活動，有些災區，實行宵禁。鄰居各州都派消防人員及設施來協助滅火。

州長紐森宣布進入緊急狀態，拜登總統也宣布未來六個月，聯邦政府將支援及支付所有復原的工作。這次火災估計損失超過數千億美元。但川普可能不會允准，因為他一直對加州非常感冒。所以拜託拜登總統，趕快將這筆款項撥到加州。

洛杉磯市長貝斯8日從非洲加納回到美國後，被記者修理得很慘。因為她應該馬上回國，處理這個大火災難。她的確慢了一步。她應該重視市民的權益，高於一切。

這次大火，可以看出人間的溫暖。許多運動中心，免費讓災民洗澡。Uber及 Lyft免費載災民，社區中心讓災民休息，餐館免費供給早餐，迪士尼公司慨捐1500萬元救災，佛光西來寺及慈濟也都加入救災行動。

山火產生大量的煙灰，造成空氣嚴重的汙染。我們都必須戴口罩，而且是N95的。災區也實施宵禁，避免宵小進入空房偷取貴重物品。

有些保險公司，在年初針對不少高危險房子停保。這些屋主現在真是無家可歸了。

州政府及民代應該徹底檢討，如何避免以後再發生同樣的山火災害。南加應該建立良好的供水系統，設專人定時巡視山區，建立敏感的偵測山火系統，增加消防人員及設備，成立一個跨部會、跨縣的全州委員會，定期開會集思廣益。一分錢的防衛及預防措施，抵過一塊錢的處理。

山火 加州 拜登

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