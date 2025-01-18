從南加野火縱觀美國萬象

南加州 野火肆虐，自1月8日起至1月12日，面臨史無前例的大火災；1萬2000多棟建築物化為灰燼，數萬人流離失所，財務損失及人員傷亡的數字很可能繼續增加。

紐森州長已經申請聯邦救助，救火人員、治安單位以及國民兵總數超過八千人，日以繼夜不顧自身安危，全力以赴避免野火蔓延，維持治安秩序，幫助災民疏散。

這個火災的主因是加州面臨長達八個月的乾旱不雨，加上風速高達每小時60哩，野火一開始就勢如破竹不可收拾。為了安全起見，救火的飛機在強風濃煙下不時停飛，直到情況較好時才能出動。

我們關心災民安危以及能否及時重建家園，災民需要的是援助、是打氣、去面對這個天災。可喜的是南加 州不乏善心民眾、機構以及名人們皆慷慨解囊。影星Curtis就捐助了一百萬美元，各地的民眾開車到救助中心去捐贈食物以及生活必需品，宗教團體也組織救援隊，並捐款及安置災民。

當善心人士及機構全力付出，盡一己之力救災之時，某些社交媒體不了解火災的起因以及滅火的困難，跟著川普起鬨傳播不實訊息以及陰謀論，把火災完全歸罪於州長、市長及其他政府單位；易輕信的群眾則不去尋求真相而以訛傳訛，除了缺乏善心之外，與積極救助災民的方向背道而馳。

當紐奧良的海水倒灌，佛州 的風災頻仍，德州的水災發生之時，各地州民不論紅藍黨派區別，都伸出援手捐錢、捐物資幫助重建工作，南加州此次的大火災也期望同樣的救助。佛州的共和黨州長願意替為民主黨多數的加州災民祈禱以及救助，實為難能可貴。

不論災難發生在保守的紅州或是開放的藍州，應該全民一心互相幫助，安置災民以及供給生活所需，領導者需要以身作則，而不是冷言冷語幸災樂禍！川普把南加的大火「政治化」不宜。當然、民眾在傳遞信息之前，需要確定其來源以及其可信性，在沒有確定真象之前勿按下傳送鍵。