我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普就職移至室內 逾萬賓客減到700人 維安急重新布局

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

從南加野火縱觀美國萬象

薛永康╱托倫斯

加州野火肆虐，自1月8日起至1月12日，面臨史無前例的大火災；1萬2000多棟建築物化為灰燼，數萬人流離失所，財務損失及人員傷亡的數字很可能繼續增加。

紐森州長已經申請聯邦救助，救火人員、治安單位以及國民兵總數超過八千人，日以繼夜不顧自身安危，全力以赴避免野火蔓延，維持治安秩序，幫助災民疏散。

這個火災的主因是加州面臨長達八個月的乾旱不雨，加上風速高達每小時60哩，野火一開始就勢如破竹不可收拾。為了安全起見，救火的飛機在強風濃煙下不時停飛，直到情況較好時才能出動。

我們關心災民安危以及能否及時重建家園，災民需要的是援助、是打氣、去面對這個天災。可喜的是南加州不乏善心民眾、機構以及名人們皆慷慨解囊。影星Curtis就捐助了一百萬美元，各地的民眾開車到救助中心去捐贈食物以及生活必需品，宗教團體也組織救援隊，並捐款及安置災民。

當善心人士及機構全力付出，盡一己之力救災之時，某些社交媒體不了解火災的起因以及滅火的困難，跟著川普起鬨傳播不實訊息以及陰謀論，把火災完全歸罪於州長、市長及其他政府單位；易輕信的群眾則不去尋求真相而以訛傳訛，除了缺乏善心之外，與積極救助災民的方向背道而馳。

當紐奧良的海水倒灌，佛州的風災頻仍，德州的水災發生之時，各地州民不論紅藍黨派區別，都伸出援手捐錢、捐物資幫助重建工作，南加州此次的大火災也期望同樣的救助。佛州的共和黨州長願意替為民主黨多數的加州災民祈禱以及救助，實為難能可貴。

不論災難發生在保守的紅州或是開放的藍州，應該全民一心互相幫助，安置災民以及供給生活所需，領導者需要以身作則，而不是冷言冷語幸災樂禍！川普把南加的大火「政治化」不宜。當然、民眾在傳遞信息之前，需要確定其來源以及其可信性，在沒有確定真象之前勿按下傳送鍵。

加州 南加 佛州

上一則

拜登的變弱中國 仍是魯比歐的強敵

下一則

「川普效應」即將成為川普主義

延伸閱讀

野火後將被問最多：「我房子沒被燒，保費也跟漲？」

野火後將被問最多：「我房子沒被燒，保費也跟漲？」
洛縣野火災民可獲得770元補助金 如何申請？

洛縣野火災民可獲得770元補助金 如何申請？
加州大火 見韌性城市重要性

加州大火 見韌性城市重要性
南加巴沙迪那庇護中心 華人災民多年長者 不會英文

南加巴沙迪那庇護中心 華人災民多年長者 不會英文

熱門新聞

前總統柯林頓(左起)伉儷、前總統布希伉儷、前總統歐巴馬、前總統川普伉儷參加前總統卡特葬禮。(路透)

安葬卡特總統 見證美國領導人傳承

2025-01-11 12:45

洛杉磯大火 重挫加州與民主黨

2025-01-13 01:00
「一洲焦點」談中國對美威脅、川普效應、洛杉磯世紀山火。(世界新聞網)

一洲焦點／中對美威脅、川普效應 以哈停火、洛城山火缺領袖

2025-01-15 14:22

拜登的變弱中國 仍是魯比歐的強敵

2025-01-17 01:02

加州野火燒出政府治理能力爭議

2025-01-15 01:00

濫用國家安全 將破壞國際貿易環境

2025-01-12 01:10

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題