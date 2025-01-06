謀和平紅利…蠡測川習戰略：台應擺脫被勒索、霸凌困境

不可測的2025年，世局是否能否極泰來，考驗著世人智慧。

美國候任總統川普 除高調聲稱將向中國等貿易夥伴加徵高額關稅，近來且放話要取回巴拿馬運河、買下丹麥的格陵蘭島，主要應係考量鞏固全球霸權，抗衡中國戰略布局，達到MAGA（讓美國再次偉大）的戰略目標。川普2.0的戰略思維與作為將深刻影響世局走向。

中共 領導人習近平的戰略目標為中華民族偉大復興，其實就是「讓中國再次偉大」，一帶一路 為主要策略工具，已自初期的亞歐路線，延伸到美國後院拉丁美洲，在秘魯協建的錢凱港甫於去年11月開通，將為樞紐港口；另倡議全球共同發展，以及布局北極等戰略要地、大幅提高核彈數量等軍備與作為，均令美國及其盟友側目。美國政府新近發布「2024年中國軍力報告」，指出中共已具備出入與控制第一島鏈之能力。

歷史告訴我們，窮兵黷武者，天譴不遠；不是不報，時候未到。川普說「美中可以解決世界所有問題」，若美中能鼓勵其他軍事強權共同裁減軍備，並支持台海兩岸適時談判「和平互動架構」相關協議，在國際間共存共榮；中共可減少機艦繞台之軍事開支，美國也不用把台灣視為負擔而強索保護費，如此才真正能讓美國再次偉大、讓中華民族再度復興，讓國際社會從「強權即公理」朝向「公理即強權」，也讓人類文明獲永續發展之機。

「不戰而屈人之兵」仍是美中雙方的最高戰略指導原則。

和平或非強權所珍視之主要價值，故「不戰」恐只是強權為蓄積關鍵一戰能量的手段。

川普要求日韓及北約盟友大幅提升軍備支出，也要求台灣付保護費，把國防預算上調至GDP的10%（約現有國防經費之5倍），至於是否出兵助台，近已不願多作表態，僅回說「我還得要談判」。在川普的交易式擴張主義下，台灣要非常小心，不能一廂情願認為，向美增加軍事與經貿等採購就足以保台。若台灣存在的價值，僅為與中共談判交易之籌碼，則台灣之處境將更形危殆。

美中均持續加強戰力及戰略布局，台灣應審時度勢，運用「不戰」之空檔，調整戰略思維與布局，擺脫被一方霸凌而又被另一方勒索之困境，達到「不戰」且能持續和平發展之目標。

台灣歷年來民調顯示，主流民意主張維持現狀及兩岸和平交流，認為統獨爭議是假議題，不應被政客操作而影響台灣內部和諧發展；國際間也普遍支持兩岸維持現狀、加強交流溝通、反對片面改變現狀。台灣固需強化武備以扼進犯野心，不成比例的增加武備將引來內外危機。

科技、經貿與民主等軟實力是台灣的優勢與強項，要善於整合運用，墊高台灣在國際間存在的價值與分量。

除賡續強化與美各層面合作，台灣更應設法改善對中關係，加強與歐盟、印度等國及善意第三方力量（如國際組織等）的合作，共同在美中之間扮演和平橋梁角色，遏止強權戰爭邪念，熄滅戰爭火苗，讓和平紅利川流不息。

（本文取自1月7日聯合報民意論壇，作者為前外交領事人員）