校園手機管理 關鍵在學生自控力

隨著智慧型手機 成為現代學生生活不可或缺的一部分，校園內的手機管理逐漸成為教育現場的一大挑戰。台灣教育部 將於今年2月修訂「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，強調「關機為原則，統一保管」的政策方向。這項政策背後的良苦用心無可否認，然而，如何在實際教學現場有效執行，並同時維護師生之間的信任關係，卻是不得不面對的現實難題。

智慧型手機帶來的便利性無可否認，它讓學生可以即時查詢資料、獲取最新資訊，甚至在特定課堂上成為學習工具。然而，當手機的使用脫離控制時，問題便接踵而來。許多學生沉迷於手機遊戲、社群媒體 ，甚至在課堂上偷偷使用手機進行非學習活動，這些行為嚴重影響學習專注力與教學效果。

更讓人頭痛的是，當要求學生繳交手機時，部分學生竟使用「AB機」或者購買「假手機」來應對檢查。這種對策心理已經超越單純的手機管理問題，成為教育現場中師生信任關係的一道鴻溝。

一方面，理解手機在學習與緊急聯絡上的實用性，不能簡單地全面禁止；另一方面，當學生使用手機取代面對面的溝通，或過度依賴手機導致學習成效下滑時，又不得不加強管制。

但無論是學校政策還是規範，往往只能達到表面效果，卻難以真正改變學生的行為習慣。這不僅耗費大量時間與精力，也讓師生之間的對立逐漸加深。

此外，手機統一保管政策的執行，在實務操作上也存在許多挑戰。許多學校並未提供完善的手機存放設施，手機的保管責任常常落在班導師或科任老師身上。一旦手機在存放期間發生遺失或損壞，責任歸屬便成為棘手問題。

在忙碌的教學工作之餘，還要花費大量時間處理手機的檢查與存放，無疑加重了工作壓力。希望透過有效的政策，真正協助解決問題，而不是將更多的責任轉嫁到現場人員身上，成為學生與家長間的「仲裁者」。

手機管理的核心問題其實不在於設備本身，而在於學生的自律性與數位素養。如果單靠嚴格的規範和檢查，學生只會想方設法鑽漏洞，甚至產生更強烈的反抗心理。更應關注的是，如何在日常教育中引導學生建立正確的手機使用觀念。透過課堂討論、實際案例分析，甚至是將數位素養納入正式課程中，幫助學生培養自主控管的能力，或許才是長遠之道。

此外，家長在這個議題上顯得格外重要。經常有學生在學校被嚴格管理，但回家後卻毫無節制地使用手機，甚至在家長縱容下通宵打遊戲或瀏覽無益內容。這種學校與家庭教育上的不一致，讓校園手機管理的努力大打折扣。因此，學校與家長間須建立更緊密的合作關係，共同監督與引導學生合理使用手機，才能形成有效的管理機制。

支持台灣教育部推動「關機為原則，統一保管」的政策方向，但同時也希望政策能夠更細緻地考量執行面臨的各種現實問題。包括如何提供安全且便利的手機存放設施，如何減輕檢查與管理過程中的負擔，以及如何建立更具彈性的管理規範，讓學校在政策框架下，根據自身需求進行靈活調整。

最終，手機管理的目標不應是完全消除手機的存在，而是讓手機成為教育的輔助工具，而非學習的阻礙。期望透過家庭、學校、個人的共同努力，建立更健康、有效的手機使用文化，讓學生都能在科技時代中找到學習與生活的平衡。唯有如此，這場手機管理的拉鋸戰，才能真正走向雙贏。

（本文取自1月5日聯合報民意論壇，作者為科技業人士）