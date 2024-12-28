川普放鬆管制及取消禁令 宜三思

Deregulation(放鬆管制)是川普 新一任總統任期將推動的主要政策之一，其主要作為包括︰裁減聯邦部門、取消禁令及規定等。主要目的為何？有何益處及問題？

裁減或是關閉聯邦部門、遣散部分或是全部員工可以減少經費，減低聯邦赤字，但是如需各州一致遵循聯邦的某些政策，則會面臨「群龍無首」的狀況。例如，國稅局目前已經缺人，如再裁員將不堪設想。川普揚言要關閉教育部，也將會造成一些問題，因為由國會制定的聯邦法律，必須要聯邦部門來監控、救助，若關閉教育部，則聯邦撥款給弱勢地區教育經費將被停止，得不到良好教育會導致就業困難，擴大貧富懸殊。聯邦儲備銀行也是重要的一環，其存在可保障在銀行惡性倒閉時客戶的存款額。以上只試舉數例有關裁減或是關閉聯邦部門，將會造成的問題。

有關法令的解禁方面，例如，川普提名的衛生部長欲取消供應小兒麻痺症的疫苗 。失去疫苗的後果非常嚴重，因為此病毒在全球至今仍未絕跡，只有靠疫苗防止疫情發生或是蔓延。這個病毒可致未接種的嬰兒肢體癱瘓，甚至致命。美國在過去兩年新冠病毒患病率及致命率大幅減低，皆拜疫苗之賜，這也是需要疫苗防止小兒麻痺症之例證。

聯邦機構以及法令規定有其存在的目的︰維護國家安全、社會秩序、國民福祉等。聯邦法律和各州法令也許有不同之處，但是兩者皆朝一共同方向，只是控制的領域、幅度及方式不同。每個州可以依照自身環境及需求立法；例如，加州 空氣汙染嚴重，管制汽車廢氣排放為全國最嚴格的一州，但是聯邦可以補貼州民購買低及零排放的車輛，即為其介入之一例。換言之，加州及聯邦的環保目標相同、方式各異、亦無重複。

法令存在為保護奉公守法的機構以及民眾，懲罰任何作奸犯科的不法之徒。要求全民「自律」只是理想，如果不經妥善規畫就「放鬆管制及取消禁令」，只會使不法之徒趁虛而入，因此聯邦或是地方政府立法監控實有必要。「新官上任三把火」川普也許謀求改進，但是在關閉或是裁減聯邦機構以及取消禁令之前需要深思熟慮，以避免後患無窮。