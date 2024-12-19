台班班有鮮乳喊停 政策災難不究責？

台灣「班班有鮮乳」政策喊停。行政院宣布，由於第一線教學單位、家長對政策推動有很多意見，最終因看法多元且分歧，行政院長卓榮泰決定從下學期起停辦。政院只說停辦不會影響政府照顧酪農決心，但政策災難的責任不用追究？

「班班有鮮乳」政策，既要照顧酪農，也要為學童補鈣。然因冷鏈不足、配送不及，導致亂象叢生、爭議不斷。整個政策的過程與結果，不但成為「班班之亂」系列的重要代表作，更堪稱「目的良善」的「政策失敗典範」！

2013年台紐簽署經濟合作協定時，就確定明年紐西蘭牛奶 零關稅 進口，已為協助台灣酪農轉型或迎戰，爭取了12年的準備時間。但這些年來，從農委會到農業部 ，除了收編農民組織、搶奪水利民產、對豬農撒幣摸頭外，為酪農做了什麼事？為何到紐西蘭牛奶叩關前夕，才匆匆推小學生應戰？

不了解教學現場實況，又不做協商，沒有溝通，更缺乏配套，急就章的政策根本就是來亂的。大多數學校不敢選鮮奶，「班班有鮮乳」變成「班班保久乳」；一周喝兩次鮮奶，改為一次帶8瓶保久乳回家，變成爸爸媽媽喝。少數喝鮮奶的學校，老師形容，鮮奶車到校就像發布防空警報，老師必須放下一切工作趕分鮮奶，學生下課玩到一半也必須趕回教室喝鮮奶，師生都焦慮。

全國教師工會總聯合會日前公布今年10大教育新聞，第一名就是「班班有鮮奶」政策；年度「教育金驢獎」也頒給農業部長陳駿季，得獎原因是「點火在前，卸責在後，嚴重擾亂教學，是班班之亂禍首」。

虧得農業部還能回應稱，驢子代表腳踏實地，農業部會秉持這樣的精神，持續精進政策。農業部自以為幽默，老師笑不出來，小學生和家長也笑不出來，酪農更笑不出來。

農業部不從根本思考酪農產業的強化或轉型之道，卻簡單想個「立意良善」的名目，就把學校當成施政提款機、把教師當政令執行工具。從「班班吃石斑」到「班班有鮮乳」，都是這種決策思維下的產物。

現在行政院決定「班班有鮮乳」停辦，教師團體提醒立意良善的政策不一定是好政策，希望政府記取教訓；家長團體覺得原本答應孩子的事取消了，既好笑又難過；酪農則面對進口鮮奶的衝擊，依然憂心忡忡。

「鮮乳之亂」始作俑者農業部，卻只怪各界支持不足！

農業部說，各界意見分歧，沒得到支持繼續辦下去的理由，所以選擇停辦。但農業部不先檢討政策思慮不周、配套不夠、溝通不足，卻怪各界支持不足？難道農業部一聲令下，天下皆需配合？

「班班有鮮乳」目的良善不能為農業部的政策災難卸責，各界意見分歧也不能掩飾農業部的無能和不負責任。農業部得到金驢獎，行政院也得一座金驢獎嗎？

（本文取自12月20日聯合報民意論壇）