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不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

卸任前夕 拜登政府再宣布軍援台灣5.7億美元

一異

黎啟鏗╱艾爾蒙地

滴水汪洋同為水，

數量有差質無差，

佛和眾生同是人，

迷悟有別性無別。

上一則

政策中止 別縱容台政府跳票

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