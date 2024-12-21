我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

卸任前夕 拜登政府再宣布軍援台灣5.7億美元

冬氣至此

陳安利╱亞特蘭大

陽陰交替轉換辭

天象寒徹晝短之

日光投射南行直

亞歲曆始祭拜祀

滋養進補渴圓吃

完滿無缺好兆持

自然人文內涵知

冰凍㪤九春暖示

上一則

政策中止 別縱容台政府跳票

延伸閱讀

批成本高、不方便… 川普喊廢除「日光節約時間」

批成本高、不方便… 川普喊廢除「日光節約時間」
「夏令時間」若廢除 全美日出時間將提前 華府最早在4點42分

「夏令時間」若廢除 全美日出時間將提前 華府最早在4點42分
華郵：馬斯克掌理政府效率部後 考慮取消日光節約時間

華郵：馬斯克掌理政府效率部後 考慮取消日光節約時間
法廊快報／人行道20呎內禁停 各地最晚元旦實施

法廊快報／人行道20呎內禁停 各地最晚元旦實施

熱門新聞

(世界新聞網)

一洲焦點／無人機、杜魯多向美讓步、川普說與習近平回不去了

2024-12-18 14:19

川習世紀交手 勝負攸關美中命運

2024-12-15 01:00

未來是惡人當道 抑是黃金年華？

2024-12-14 01:00

考慮人民幣貶值 北京意在探風向

2024-12-16 01:00

2025年世局迎來巨變 美中都是焦點

2024-12-17 01:00

催化烏克蘭、台灣 美國玩核武遊戲？

2024-12-18 01:00

超人氣

更多 >
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光

不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他