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川普邀習 是橄欖枝也是挑戰書

馬櫻╱加州

川普邀請習近平出席總統就職典禮，引起國際廣泛的注意， 大家推測習會應邀前往嗎？

川普未就任已經翻轉全世界，去到巴黎風頭勁過馬克宏，見過澤倫斯基和匈牙利、波蘭及北約領袖，取得共識，看來俄烏戰爭短期內解決的可能性大增。無論朋友和敵人都不敢等閒視川普，中共更是小心翼翼細心觀察，尋找對應之策。中共近期對外發言口氣似乎也緩和許多，強調關稅戰沒有贏家，也不再提所謂東升西降等「戰狼話語」。

川普給習邀請書既是橄欖枝又是挑戰書，表面是客氣，骨子裡似埋有綿裡針。將球交給習近平，應約前往，可能面對孤獨難堪；婉謝邀約，則顯示自己是個沒底氣的弱者。

習近平個人稍欠國際觀，不諳外語，缺乏國際交往平等應對和經驗；發言靠秘書寫好講稿照唸，沒有應對的急才，語言枯燥乏味。他對內強悍，對外則缺乏風采。去年金磚國家南非峰會，他的秘書翻譯遭阻擋在門外，習缺了助手單獨入內，在過道回頭張望、猶豫，表情尷尬。新聞畫面傳遍全球，外界更是議論紛紛。

習近平最愛面子，叫他在眾領袖前失威的事絕不會去做，較大的概率他應會婉拒出席川普就職典禮，但會改派高級官員冠以「習近平特使」出席。

防堵中共已成為美國朝野的共識，習大大的日子不再好過。在川普提高關稅的大棒下，中共應會迂迴尋求應付之道例如應美方要求，多進口美國農產品；切斷芬太尼毒品運美源頭等。美國近期已有數班大型飛機遣返來自中國非法入境者，尚有數萬人有待遣返，如果沒有中方合作，遣返之舉無法進行，此外，中美互換罪犯也在悄悄地進行。這些都證明，中美對抗的基調已成，但也都在努力推動雙方關係走向緩和。

川普尚未正式上任，巳經百鳥朝鳳，指點江山。明年1月20日宣誓就職，希望「美國再次偉大」的美國人民應會拍手稱快，歡迎川普回歸。

川普 習近平 中共

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