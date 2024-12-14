台失根的教改是寧靜文革

昨天教育改革總體檢論壇召開「台灣教改30年總體檢」新書發表會，眾多學者專家檢視教改30年的種種問題與缺點並提出建言。

德國政治學大師馬克思‧韋伯曾說過：政治家投身理想目標的熱情即意圖倫理，能秉持負責態度與冷靜的判斷力，即是責任倫理。因此，在檢視人類推動的任何政治行為中，必須從政治義務和行動的後果加以檢視，而不僅是從政策是否出於良善意願，與擁有偉大的改革理念等動機。已逝的台大黃光國教授也感嘆過，自1994年以來的台灣教育改革，整個過程出現了「空有理想」，卻從未對實施後果進行檢討，與主事主咎責等行動！

如今，回首30年前（1994）教改政策的發展歷程，從最初「410教改大遊行」所提出的「落實小班小校、普設高中大學、推動教育現代化、制定教育基本法」等訴求，隨後，由中研院李遠哲擔任教改會召集人，兩年後提出了「教育鬆綁、帶好每個學生、暢通升學 管道、提升教育品質、建立終身學習社會」等5大台灣教改方向。當時的改革理想遠大，卻忽略了人口已開始少子化等問題，驟然推動影響日後高教與技職教育發展甚巨的「廣設高中大學」政策。

直到近年來，一直讓社會各界爭議不休、屢遭教育人員批評的中小學「108課綱」，實施後如何大幅降低文言文比例，推動刪減中國歷史及地理等「去中國化」等手法。這一連串的課程改革，無論從「能力」到「素養」，從「多元入學」到「學習檔案」，仔細檢視這些琳瑯滿目的教改方案，背後動機無非想藉由教改中許多移植自美國等西方世界的資本主義，與個人主權至上等思維與意識形態，來取代原本華人世界的儒釋道等傳統人倫與社會習俗，再以中小學的課程與教學來貫徹「新台灣人」形象等企圖！30年後的台灣教育現場，已不再以傳承中華文化為使命！在不中不西的價值觀與教材內容中，新一代的台灣人於焉產生，但缺少文化根基的「走鐘現象」已隨處可見，也進一步拉大台灣社會世代之間在社會價值與倫理觀念上的差距。

從這場類似中國大陸當年文化大革命式的教改寧靜革命，30年來形塑出的台灣之子，儼然已經成形！新的國族論述也早已體現在各種大大小小選舉場合與媒體報導中。只是當AI世紀即將來臨之際，30年教改下的一代人，除了擁抱台積電 等高科技產業之外，台灣還有什麼值得與世界分享的？教改如果把台灣原本保存良好的中華文化，成功的全面剷除之後，接下來的「國族認同及新文化」難道不會重蹈當年旅美華裔科學家陳之藩所說的「失根的蘭花」等覆轍嗎？

（本文取自12月15日聯合報民意論壇，作者為政大退休 教授）