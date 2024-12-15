從聯合健保執行長被殺 論社會責任

﻿聯合健保的執行長最近在紐約市區被暗殺，有人替這位英年早逝的執行長惋惜，不少人居然對此悲劇叫好，認為他罪有應得，由於他對投保人不公、置他們福祉於不顧。洛杉磯時報舉出幾個例子：投保的病人在治療中需要加另一診治方法遭到拒付，或是大幅增加病入自保費co-pay。

筆者同情這些被拒付的投保人，但是不贊成暴力，因為人命關天，而且暴力解決不了問題；而需要探討這些企業存在的目的，以及生存的條件。

保險公司如同一般企業，都不是「非營利機構」，賺錢為主要目的本是無可厚非的，但是必須具備人力、財力、物力、資源以及環境等條件，才能達到賺錢的目的。

除了股東提供財力之外、員工提供人力、場所設施提供物力、水電瓦斯提供資源、清潔安全的環境等條件缺一不可。所有的條件包括股東資本，總稱為stakeholders，也就是「利益相關的權益人」，這就是一個社會。

如果這些條件取之於社會，是否應該回饋於社會？而不只是對其中之一的股東，以增加他們的股息為主要目的？這也就是美國商學院教導的「社會責任」social responsibility也就是說企業的所做所為必須對社會負責。

在50至70年代家喻戶曉的通用電器公司GE ，如今上不了主要的股票排行榜，原因為何？前執行長Jack Welsh以及他的接班人只以增加投資人的股息為經營的主要目標，忽視員工福祉、市場需求、以及讓工廠廢水汙染河流等不良措施。換言之，他們頭腦裡沒有「社會責任」這個字眼。

反之，在汽油價錢高漲之時，韓國及日本汽車製造商全力發展油電兩用車以及電動車 ，油電車一加侖的汽油可高達60英里，電動車的續航力也大幅增加，目前這些車型是供不應求，原因為何？因為能替車主省錢、也減少資源浪費以及空氣汙染 ，以及空氣汙染造成的疾病，這就是企業承擔「社會責任」以致成功的實例。

企業如果只以營利為目的，忽視其他的權益者必當失敗。目前最熱門的人工智能 ，需要大量的水電資源去冷卻其數據中心，為一問題、是否會取代人工等為另一隱憂。業者除了達到以人工智能幫助其作業之外，必須要考慮對造成失業、資源、及環境等權益者的負面影響。如欲成功，必須承擔對所有權益者的福祉一視同仁的「社會責任」。