美國不再充當「世界警察」了

自二戰結束以來，美國為了捍衛「自由主義國際秩序」以及自己的全球領導地位，一直扮演著「世界警察」角色，但長期下來，這已經嚴重拖累了美國自身經濟。 如今美國GDP在全球占比約為25%，但其國防支出卻占全球國防預算的40%，每年近9000億美元的國防開支已不勝負荷。 加上國內反戰聲浪高漲、龐大的國債瀕臨失控、持續加劇的地緣政治衝突、以及不斷崛起的競爭對手，都讓美國這位「世界警察」疲憊不堪。

美國地大物博，人民安居樂業，為什麼消耗大量資源於海外的軍事行動，充當「世界警察」呢？ 而這些資源本可用於國內急需解決的醫療保險 、教育、治安、社會福利等問題。 此外，美國出兵世界各地，卻從未吞併過其他國家的領土，這又是為什麼呢？ 這些都與美國建國初期的「理想主義」（Idealism)有關。

美國「理想主義」帶有強烈的基督教色彩。 「理想主義」者認為，美國有義務在世界上引領自由民主潮流，拯救陷入黑暗愚昧的世人，建立像美國一樣的自由、民主、法制國家。 自1900年老羅斯福總統（Theodore Roosevelt Jr.）時代以來，這種「理想主義」一直影響著美國外交政策。 今天美國在世界各地提倡西方民主制度及民主價值觀，就是「理想主義」的一種傳教式的推廣。 同時，許多美國外交政策思想家認為，如果這個世界沒有美國充當「世界警察」，它會像美國前國防部長羅伯特·蓋茨（Robert Gates)說的那樣：「淪為一個狗咬狗、強權即公理的地方」。

美國長期在外交上實踐「理想主義」衍生出「干涉主義」。 雖然美國曾在世界上伸張過正義：打敗納粹法西斯主義和日本軍國主義、也曾收容數以百萬計受迫害的各國難民。 但過去幾十年，美國的「干涉主義」在處理國際事務上卻屢遭挫敗，挫敗的主要原因就是美國欲把西方民主體制及價值觀強加於文化、信仰、社會結構截然不同的國家，但這些國家對於外來的思想和體制極度排斥，無法接受。 結果美國的干涉不但沒有帶給他們民主與繁榮，反而造成更多戰爭與混亂，阿富汗 、伊拉克和海地都是例子。

拜登總統在從阿富汗撤軍時就表示，美國不再充當「世界警察」。 即將重返白宮的川普 也一直反對美國充當「世界警察」，2018年，在他的上一任總統期間就曾宣布美國將結束擔當「世界警察」角色。 他最近更明確表示，今後盟邦必須繳「保護費」，增加國防支出和負擔更多的自我防衛責任。 川普是一位現實主義者，他的外交政策主軸就是「美國優先」，在他認為，不論盟邦有多重要或具有多少民主價值，美國都沒有理由為他們的國家安全買單。

可以預見，在安全領域方面，川普將要求盟邦自力更生，負起自己的防衛責任。 同時，川普也將大幅縮減國外的軍事干預行動，更謹慎地處理它的外交事務，儘量避免直接捲入國際紛爭，把精力放在與中國的競爭上。 川普的外交戰略優先目標是強化美國經濟和科技，贏得美中競爭，讓「美國再次偉大」。

如果美國真的不再擔任「世界警察」，這個世界會變成什麼樣子？ 可以想像， 世界秩序在無人負責維護下，將更容易失序，世界會比現在更亂。 由此，「世界警察」並非對維護世界和平毫無作為，而是因為世界和平本來就是一件遙不可及的事。