被騙才醒悟「沒有白吃的午餐」

日前台北市內湖區一對母女才因誤信投資 騙術，被騙走了1200萬元積蓄後輕生；藝人譚艾珍也因為假「檢察官」來電稱她不小心介入一件毒品 案，請她協助辦案，讓她一步一步踏入詐騙集團 的圈套，匯出一筆為數不小的款項。

電視、廣播或是網路不時在報導這類新聞，法務部及警政署也不斷拍攝相關反詐騙短影音，為什麼還是有這麼多人會被騙？其實，多數的原因都是因為貪心想要賺大錢，所以會相信高報酬、高利率這種話術，以為只要把錢給對方投資，便能不勞而獲地賺取到高報酬，殊不知「螳螂捕蟬、黃雀在後」，天底下哪有那麼好康的事？也有些是類似譚艾珍案，即詐騙集團看準人們單純、正義感的一面，自稱是檢察官商請「協助辦案」，因而上鉤。

筆者就曾經被詐騙過，20幾年前還在軍中時，因為投資未上市股票失利，手頭拮据的我，每天被車貸、房貸和信貸壓得喘不過氣來，剛好在路上撿到了一張刮刮樂卡，沒想到刮開中了10萬港幣；按刮刮樂卡指示聯絡，對方自稱是香港馬會，要我先匯10%的稅金，也就是約5萬元台幣，三天後就會把10萬港幣（50萬台幣）匯給我，筆者匯出款項後開心地等著50萬元入帳，三天後查看帳戶，不但沒有50萬，對方的電話也成了空號。

經過這次受騙，筆者終於明白「天下沒有白吃的午餐」這句話的真諦，每次接到陌生來電都會特別小心謹慎，只要聽到來電內容有異便會立即掛斷，不讓詐騙集團有乘虛而入的機會，而我也會經常收集並和八旬父母親交換各種詐騙手法資訊，以免他們也遭到詐騙。

筆者建議，除政府各部會製作相關反詐騙的手法和資訊，並透過各種媒體管道宣導讓民眾周知外，也應針對獨居的年長者加強宣導；唯有人人了解並熟悉各種詐騙的方法和資訊，才能「知詐拒詐」，避免遭到詐騙。

（本文取自12月13日聯合報民意論壇，作者為退伍軍人）