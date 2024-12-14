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聯合保險CEO被槍殺的聯想

安歌／洛杉磯

聯合醫療保險CEO湯普森紐約酒店外被槍殺，引起大家注意。據說被捕兇嫌並非賣命的職業殺手，畢業於長春藤，受過良好教育，是個電腦專才，應該沒有任何精神病，只因對醫療保險處事不合理作出暴力的抗議，行為不值得提倡，事件發生後兇嫌居然穫得公眾的同情。 

聯合保險是世界前十大企業，受政府之託，管理全國幾千萬人民醫療健保事宜，責任重大。首先應保證投保人得到合理的照料，其次才是為公司股東賺取合理利潤。作為全國最主要健保公司，聯合保險存在許多為人詬病之處，看病取藥收費昂貴，制度不合理，如批准外科手術卻不包含麻醉費用，手術超時向病人收取麻醉醫生加班費等。因此引起許多醫療收費的官司，國會正調查幾間大型醫療保險公司存在的問題。

聯合醫療保險服務對象大部分是年老退休人士，近年也看中華人市場，他們在中文傳媒加強宣傳，開發跨民族多元化業務。醫療保險對美國人特別是老年人非常重要，尤其現今科學發達，生活水準提高，人類壽命延長了，疾病開支卻愈來愈多，依賴醫療保險去續命。

筆者每年均收到保險公司寄來一本二吋多厚說明書，詳細說明各項計畫的內容，各種各樣繁瑣的條例，這本根本沒有人去看的大部頭文件，是資源的浪費。保險公司就是千方百計地推出各種計畫，令投保人摸不著頭腦，對著醫保公司文件陷入愈看愈糊塗的境地。投保人只想自己有個好的家庭醫生，取到平價甚至免費的藥品，有病時能看到專科醫生，可以在服務良好的醫院完成手術和治療，能做到70%已相當不錯。 

川普政府新籌組一個效率部，希望也能整頓一下醫療保險業，讓國民能及時得到良好的服務。不能讓大公司用各種不良手段欺詐投保人。翻查已發生的醫療官司，徹查醫療保險公司存在的種種弊端，盡快予以改正。

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