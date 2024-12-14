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川普經濟政策的可行性

薛永康／托倫斯

對於賀錦麗在這次總統大選失敗的原因眾說紛紜，缺乏提供具體的經濟方案為其一。反之，川普有提出他的經濟政策，問題是，雖然「聊勝於無」，但是可行嗎？

其中之一最引人注目的是他要向中國、加拿大以及墨西哥大幅增加進口關稅。他認為加高關稅可以抑止外來貨品進口、幫助美國製造業成長等正面效益。殊不知經濟學上最基本的道理為「供需」：各盡所能各取所需，增稅後的外國貨仍會進口，因為美國民眾需求，增加的進口稅只會轉給消費者，較高的物價也會導致通貨膨脹。再者，美國的製造業已經脫節：工人缺少技能、設備老舊、加上缺乏製造業機器化的經驗，即使外資回流也不會達到預期的效果。

另一聳人聽聞的政策為遣回所有無證客。筆者並不贊同門戶開放政策，邊境在今後的確需要控制。換言之，川普今後抑止無證客入境有其道理，但是已經入境的無證客多已在工作：在烈日下收割、在屠宰場裡為雞鴨牛豬開腸破肚、在旅館清掃洗廁，從事美國人都不願意做的工作。遣返費用龐大之外，許多農業、畜牧業及服務業將會因大遣返停擺，也是供需問題，需求得不到供應的後果不堪設想。

另一令人擔心的政策為減少政府規定：deregulation。舉例說，目前政府對同行的商業合併需要SEC機構核准，以避免合併後的商家控制市場、為所欲為。如果減少規定，公司可以隨意收購同行對手，減少競爭之後獨霸市場，促使消費者遭殃。

以上所述的三項為川普在選舉造勢時經常提起的政策，其出發點不外是把美國通貨膨脹嫁禍於進口貨品，而中國、加拿大以及墨西哥皆為代罪羔羊。美國只有在社區大學以及四年制大學才有提供「基本經濟學」的課程，而投票給川普的民眾大都缺乏這些知識及常理，加上沒有儲蓄習慣、不知量入為出，把自己的困境嫁罪於他人。川普譁眾取竉的言論正中下懷。在經濟全球化的今天，上述川普的保護主義經濟政策對通貨膨脹於事無補之外實不可行。

川普 通貨膨脹 無證客

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