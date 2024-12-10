兩岸和平怎需美國保台

美國總統當選人川普 在美國國家廣播公司（NBC）的專訪中，被問到如果中國大陸在其任內入侵台灣，是否承諾保衛台灣？川普回答「我不會說」。川普並透露曾與中國大陸國家主席習近平 溝通，但沒向習近平傳達別入侵台灣。

川普無論是在競選期間或是當選之後，至今還沒有一句話是讓台灣朝野聽了能安心或開心的。

大選中，川普接受「喬羅根體驗」訪問時，說台灣偷了美國的晶片生意；又說台灣希望美國提供保護，但台灣沒為這項保護付錢，還強調黑幫可是會收保護費的。前此，川普接受彭博商業周刊專訪時，也聲稱美國跟保險公司沒兩樣，要向台灣收保險費。

川普這些話，在在讓台灣各界忐忑不安，尤其是川普執政時期的國安顧問波頓，在接受BBC訪問時，指稱如果川普重返白宮，他為台灣非常擔心，因為台灣可能會遭殃，這話令很多人「頭殼抱著熱」。

波頓之所以為台灣擔心，是因他認為川普易受大陸及俄羅斯等國領導人操控，甚至可能拋棄台灣。而今距川普重返白宮還有一個多月，川普不但不承諾保衛台灣，反而說他與習近平關係非常良好，他當選後兩人持續交流。這些話，很多人聽了都不知該如何是好。

選前選後，川普的談話，沒有一句是對台灣友善的，待他正式就任後，對台灣又會是何種態度？但如若台灣是一個「正常」的國家，時時對川普的談話提心吊膽，這是正常的嗎？

台灣為何需要或希望美國保護，不就是因為兩岸可能兵戎相見，現實中敵（中共 ）強台弱，一旦兩岸燃起砲火，台灣當然希望也需要美國甚至日本伸出援手。但如果兩岸相安無事，我們何需美國保衛？

中共多年前就已擬定對台用兵三前提：一是台灣宣布獨立，二是台灣內部發生動亂，三是外部勢力介入台灣；如果上述三情況沒有任何一項發生，中共就絕無藉口攻打台灣，也就是說兩岸會否「有事」，端賴台灣領導人有無足夠智慧，也就是兩岸之間的問題，台灣應該靠自己解決，而不是仰仗美國。

1979年中共停止對金門砲擊之後，兩岸已停火40餘年，尤其在經國先生治國後期開放兩岸交流之後，兩岸已無重燃戰火的必要性。馬英九擔任總統期間，兩岸不僅友善交流，雙方領導人並於2015年進行馬習會。設若兩岸都能維持和平，川普承諾不承諾保衛台灣，又有何妨？

（本文取自12月11日聯合報民意論壇，作者為資深媒體工作者）