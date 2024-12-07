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世局晦暗 巴黎聖母院「浴火重生」成對比

戒嚴別回頭 連隱喻都不行

黃益盟（屏縣鹽埔）

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴，是不是因為朝小野大，施政不斷遭到在野黨共同民主黨的掣肘，第一夫人金建希也涉嫌收賄、炒股與干政等負面形象，對外又面臨北韓升高緊張的情勢，因而宣布戒嚴，不得而知；但民主制度是否因為執政當局受到掣肘或限制，掌權者便可以驟然戒嚴，這不僅挑戰了三權分立的制衡，也給自由民主制度帶來嚴重的打擊。

戒嚴對於南韓人來說，是心中無法抹去的痛。1980年光州事件，當時的南韓總統全斗煥派軍隊以暴力鎮壓抗議民眾，造成數百人死亡，韓國作家韓江在「少年來了」一書中描述步槍掃射、屍體塔、刑求逼供等等慘狀，可想而知戒嚴令對於人民生命、自由、財產的戕害程度，令南韓人深惡痛絕，尹錫悅總統不會不知情，何以他仍執意為之？顯然與其執政支持度的低迷有關。

面對這種國際情勢，立法院民進黨團官方Threads帳號，竟以立院中藍白各種刪國防預算、違憲擴權…等言論回應南韓的戒嚴，雖已刪文，但居心何在？是要攬權專政，破壞三權分立，還是隱約的暗示民進黨也可以實施戒嚴？立院對預算的審核與刪減，在野黨對執政黨的制衡，不就是民主體制相較於威權專制的可貴，何以變成是世界等級的暗黑勢力在侵蝕台灣呢？

面對在野黨的監督，綠委總愛以中國的滲透干政抹紅，卻不想想執政的自己，這些掌權的官員是如何霸凌公務人員，權位凌駕了專業，濫權欺凌依法行政，霸凌案件如雨後春筍爆發，執政支持度也面臨低谷，中共軍演又接二連三，兩岸情勢嚴峻，莫怪看到尹錫悅宣布緊急戒嚴，自以為撿到了槍，卻不想當年突破黨禁報禁、衝破戒嚴圍籬，是民進黨整天掛在嘴邊的天大功勞，不僅對不起施明德、林義雄等等民主先進，更對不起逐漸民主鞏固的台灣。

賴總統昨天再次表態：「民主台灣絕對不可能走回頭路，錯誤的歷史絕對不能再犯。」筆者以為要團結彼此，就不要醜化抹紅在野黨的監督，切勿浮報濫編預算，實質面對預算審核。民主的永續，建立在行政立法的相互制衡與司法權的獨立之上，別讓身邊的側翼輕易的螫傷民進黨，也別讓戒嚴恐懼阻斷了民主化的進程。

（本文取自12月8日聯合報民意論壇，作者為民進黨屏東縣前黨代表）

戒嚴 民進黨 南韓

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尹錫悅們的政治素人迷思

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