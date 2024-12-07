尹錫悅們的政治素人迷思

南韓國會昨天表決總統尹錫悅 的彈劾 動議，但據南韓中央日報報導，國會議長禹元植已宣布，彈劾動議表決僅195名議員投票，並未通過。

當全球關注韓國國會罷免尹錫悅和民進黨臉書發文認同他那場戒嚴鬧劇時，其實這位韓國總統的荒腔走板，也給我們帶來了另一層面的思考，就是「政治素人」真的是改革政治的靈丹妙藥嗎？

近10來年，世界各國都颳起了一陣「政治素人」旋風。美國的川普，烏克蘭的澤倫斯基，韓國的尹錫悅，台灣的柯文哲 ，都是依靠「政治素人」這個概念在政壇上取得了一席之地。

「政治素人」本身就是選民對於政治願景的投射，是希望候選人能跳脫傳統政治秩序，帶來政治變革，注入新血。

2014年台北市長選舉，柯文哲能大贏連勝文，除了綠營支持，更重要的還是「政治素人」引發的想像力，吸引不少中間選民。尤其是他高喊「推倒藍綠高牆」，相較於連勝文政治世家背景，藍營執政包袱，自然容易使選民青睞於如果柯當選，會有不同於傳統政客的表現，會提出新的政策想法，打破墨守成規、死氣沉沉的政壇現狀。

尹錫悅也是如此。長期檢察官的經驗，使得他與首爾政局關聯較淺，更具「政治素人」魅力。他以微弱優勢贏得總統選舉，代表民眾對傳統菁英制度的不滿，被寄予挑戰政治菁英的期望。換言之，南韓民眾期盼這位新總統能夠讓韓國政治煥然一新，並重啟國家繁榮。

但問題在於，優點的另一面就是短板。

政治素人普遍缺乏執政歷練，缺少政治經驗，甚至在政治鬥爭上略顯稚嫩，對國際關係的認知也存在偏差，很難在波詭雲譎的博弈中凸顯戰略眼光。同時，政治素人從政後極易受到曾經從事的工作影響，大都與政治並不相關。為此他們生硬帶入相關技能來處理複雜政治議題，進而導致一系列問題。

首先，政治素人在執政過程中常忽略政治常識、邏輯與慣例，致使成績單並不顯著。例如尹錫悅上台後，對內經濟問題層出不窮，醫療改革又遭民怨；對外與北韓態勢緊張，和中國也接連交惡，可說是內憂外患，更不要說這次荒腔走板讓全世界看笑話的戒嚴。雖然韓國國會這次投票由於執政黨的離席，使得彈劾未能成功，但是尹錫悅的政治幼稚已讓朝野更加對立，同時引發民眾對政府的強烈不滿。

其次，政治素人上台大都是打著反傳統政客、反菁英化、反老人政治等旗號，無可避免導致民粹主義出現。例如，川普自第一次任美國總統開始，就多次被指出煽動族群對立與割裂美國社會。

最後，以實際情況來看，政治素人革新政局的願景可能沒有想像中樂觀。例如，柯文哲被調查並羈押禁見，似乎都暗示他在權力、資源與金錢構築的場域中，存在著不清不楚的交易。即使這些並非真相而是綠營的政治追殺，但也不能忽視其在藍白合期間偏信失真民調，缺乏政治基礎認知，致使藍白合失敗，助攻民進黨繼續執政，造成各種弊案依舊不斷，政策難以推動的困境。

期望僅憑藉政治素人來解決複雜的政治議題是天真的，政治素人僅是政治革新的一種方式，更需要制度、監督措施以及民主制衡，才能讓政治發展呈現良序狀態。否則，首爾的戒嚴鬧劇在任何國家都有可能重演。

（本文取自12月8日聯合報民意論壇，作者為國際戰略研究所成員、香格里拉對話觀察員）