三駕馬車失速 中國股市希望在哪裡？

圍繞著中國股市或升或降，市場看法嚴重分歧。大部分股民認為，最近政府提出「組合拳」一定會奏效，未來股市會走一波漂亮的行情。因為他們相信中國政府只要想做的事，沒有做不到。但是，少部分市場人士認為，中國股市少了經濟基本面的支撐，股市不可能持續上升，因為任何一個國家的股市推升，都依賴於穩健發展的經濟體。

不管誰有理，這幾個月來廣大股民的心路歷程，就可以窺見一斑。從9月中以來，中國股民從滿懷期待，到焦慮的等待，再到忍耐幾乎破底。這個巨大的壓力令無數股民夜不能寐。

回顧這兩個月A股走勢：9月17日A股收盤在2689點，這是階段性低點。之後兩個星期，央行、財政部、發改委等部門相繼提出刺激股市政策措施，市場很給力，20天以後，即10月7日A股站上3674高點，上漲接近1000點，幅度達36%。很可惜，兩個多月來，A股並未站穩就迅速下墜。如今A股依然徘徊在這個高點之下，令所有套牢的股民大失所望。

中國股市到底發生了什麼？在全球股市一片欣欣向榮的十年裡，中國股市原地踏步。即使這次中央政府幾乎使出吃奶的力氣推升股市，其結果並不如預期。

股市是經濟晴雨表，這代表著股市不好，也預示著經濟不好。反過來，國民經濟不好，股市肯定不會好。從西方股市發展經驗來看，股市上升軌跡與國民經濟發展軌跡是正相關的。也就是成正比。這就要追問一個問題，中國經濟到底怎麼了。

中國GDP增長速度，一直以來都遠超過西方發達經濟體。但是，為什麼這麼好的經濟增長速度沒能反映在股市上呢？只有一個解釋，那就是中國GDP並沒能真實反映中國經濟的基本面。

截止2023年底，中國總債務到底是多少，似乎沒有一個統一的說法。有人認為是650萬億，有人保守估計358萬億。可是，因為地方政府城投債發行不透明，具體數量多少很多學者都認為這是一筆糊塗帳。有人評估，如今地方財政赤字十分嚴重。除了房地產 市場低迷，土地財政和稅收銳減之外，城投債還本付息是一大原因。

有人認為，過去30多年，中國經濟之所以快速成長，很大程度是依靠地方政府財政投入，拉動基礎建設，如今，地方政府債臺高築，這條路已經走到盡頭了。這裡不能不提到以恒大房地產公司暴雷為引信的連鎖反應，它涉及的不僅僅是房地產行業，而且，因為資產價格下行，影響到擁房居民財富的縮水，從而降低了居民消費能力。

進出口貿易一直以來是拉動中國經濟最重要的引擎之一。可是，去年以來，進出口貿易進入寒冬時節。2023年進出口貿易同比增長0.2%，這個數字非常恐怖地告訴我們，中國進出口引擎熄火了。今年前三季度進出口同比增長5.3%。數字看起來還過得去，但是，這與過去動不動兩位數增長來比，進出口拉動經濟的引擎進入低速運轉階段，這必然出現民營企業大量倒閉，從而產生數以億計人員失業。如此境況，如何提升居民消費能力呢？

如果說，投資 拉動這駕馬車因為政府債務壓力而熄火，進出口馬車也處在低速運行，消費端因為前兩者拖累，哪有錢拿來消費。面對著這樣嚴峻的經濟形勢，即使政府釋出再多的流動性注入股市，如果沒有經濟基本面的支撐，股市恐怕都是曇花一現。

也許是國運不濟，今年川普再次強勢回鍋白宮 ，國會正在醞釀取消中國最惠國待遇。如果此事成真，這對中國經濟可謂是雪上加霜，中國股市自難於倖免。