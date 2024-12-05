張忠謀自傳 「失意與徬徨」更動人

台積電 創辦人張忠謀 最近出版《張忠謀自傳（下）》，歷數他的職涯過程，包括在德州 儀器公司、通用儀器公司、工業技術研究院及台積電的經歷，至2018年退休為止。

第一篇「德儀篇」占全書1/3篇幅，敘述他自27歲至52歲黃金年齡的崛起及衰退，是他最為熱情澎湃的年代。張氏在1958年進入德州儀器，受到賞識，1961年獲德州儀器送進史丹佛大學電機系攻讀電機博士，並於1964年取得博士學位。回任德州儀器後，由於戰功累累，平步青雲，一路晉升至積體電路部總經理、全球半導體事業集團總經理及集團副總裁。

意氣風發之餘，不幸由於頂頭上司的野心，與以「消費者產品」為重心的誘惑，做了致命的交集，分散了德州儀器的焦點，欽定「服務內部客戶」為德州儀器半導體集團首要任務，導致資源錯置、人才流失與削弱競爭力。在整個營收倒退時，為短期績效，強迫半導體事業集團做了許多短多長空的措施。由於經營理念的歧異，兩位直屬上司成為他的批判者，慘被目為禍根，見面談的也變成有保留而且僵硬。屢經羞辱後，迫使他於1978年申請調職，並經獲准「降調」。

其後他在德州儀器的處境急轉直下，先是調任「消費者產品」集團總經理，在推出「家庭電腦」失利後，1981年又被指派為新設的「品質與生產力總監」，只有一位秘書。他雖奮力而為，但在1982年9月，又被通知職階降四級，只剩辭職一條路。他在書中哀嘆：「我的痴心，居然使我『明知不可為』的情況下，還在德州儀器多滯留了5、6年，後來連婚姻都賠上了。現在回想，那5、6年是多麼絕望的5、6年！」

他從1984年2月底起，出任通用儀器總經理。發現公司董事長並無意發展本業，反而急於在退休前，把整個公司賣出去，因此在市場漸不景氣、業績逆轉時迅速被黑化，在次年3月被迫辭職。

賦閒一陣子後，他於1985年8月出任工研院院長，銳意從事多項改革，但院內外均反映不佳，被認為缺「人和」；由於高層人事更迭，支持者李國鼎、徐賢修等人退休，同時身為「主管」的行政院長、經濟部長及工研院同仁甚至工業界，都不在他的陣線上，只有於1988年11月黯然辭職。

因此他在5年內三次辭職，有嚴重的挫折感，深深感到是「過河卒子」，只能向前、全力經營從工研院衍生出來的台積電。雖然經歷不少「酸甜苦辣」，終於帶領公司堅定且穩步地前進，造就台灣奇蹟，大放異彩。

台積電自1990年代起業績長紅，目前在製程技術上領先全球，在晶圓代工方面有極高的市占率與毛利率，被譽為「護國神山」，張忠謀無疑是最大功臣，是世界注目的傳奇人物。因而《張忠謀自傳（下）》中，如果有描述豐功偉績、志得意滿的情節不足為奇，但最動人的部分，反而是張氏失意與徬徨的自述。對目前感覺懷才不遇、壯志難伸的人士來說，張忠謀在屢遇挫折後並不灰心喪志，終於在已過盛年後「東山再起」，頗為勵志。

（本文取自12月6日聯合報民意論壇，作者為大學教師）