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讀王永慶的奮鬥史

張勝雄／亞凱廸亞

郭泰在1985年完成此書，他用了10年時間，研究王永慶的生平，及他成功的歷史。

王永慶1917年生於台北縣新店鎭。幼時生活貧困。曾開過米店、磚窰，都失敗了。在27歲時進入木材生意，1945年，二戰結束，台灣光復，百廢待擧。他的木材生意，因而大發。隔年，他30歲時，已賺進5000萬台幣。

1954年，中華民國政府配合美援，展開第一期四年經建計畫。王永慶轉進塑膠業。此後，他大展鴻圖。先後設立台灣塑膠公司、南亞塑膠公司、台灣化學纖維公司。總資產達1000億。1963年，王永慶創辦私立明志工專。1976年，以20億資金，創立以父親為名的長庚紀念醫院。1980年成立生活素質硏究中心。在80年代初期，王永慶又在美國買下二個石化廠及八個PVC下游工廠。王永慶永遠在擴充他的商業版圖。同時他也不忘回饋社會。他在海峽兩岸，都曾捐贈體育館及其他公益事業。

王永慶2008年在美國紐澤西州過世，享年91歲。他曾是台灣首富。他的成功，是靠追根究柢，節省成本，消除浪費，刻苦耐勞，及堅毅不屈的精神。所以他的塑膠事業及其他闋係企業都很成功。

所以一個人要成功，不是一蹴而就。必須靠不停的努力，及不屈不撓的精神。俗話說成功是留給有準備的人。如果再加上王永慶的做事精神及做法，那就絕對不會失敗。

王永慶雖然事必躬親，但是他仍建議有十人組成的智囊團，集思廣益。王永慶前後娶了三個太太，三太寶珠對他幫助最大。二太生了二男三女，三太生了四女，他們都有相當成就。但是王永慶都要他們從基層做起，以後才能擔當大任，能夠領導王永慶的許多事業，而且也可以自己創業。

王永慶是台灣光復後，第一個靠實業成功成為台灣的首富。他的做事原則及方法是所有中小企業業主值得學習的。

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